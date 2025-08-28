सोलापूर

Maratha Morcha : मराठा बांधव आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी मुंबईला मार्गस्थ

मंगळवेढा शहर व ग्रामीण भागातील सकल मराठा समाजाचे बांधव ट्रॅक्टर, टेम्पो, क्रुझर, ईरटीका, दुचाकी या वाहनाबरोबर सायकलवर देखील बांधव रवाना झाले.
मंगळवेढा - मराठा आरक्षणासाठी उद्यापासून मुंबईतील आझाद मैदानावर करण्यात येणाय्रा आंदोलनासाठी राज्यभरातील सकल मराठा बांधवांना केलेल्या आवाहनाला साद देत आंदोलनासाठी मंगळवेढा शहर व ग्रामीण भागातील सकल मराठा समाजाचे बांधव ट्रॅक्टर, टेम्पो, क्रुझर, ईरटीका, दुचाकी या वाहनाबरोबर सायकलवर देखील बांधव रवाना झाले.

