Maratha Morcha : मराठा बांधव आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी मुंबईला मार्गस्थ

मंगळवेढा - मराठा आरक्षणासाठी उद्यापासून मुंबईतील आझाद मैदानावर करण्यात येणाय्रा आंदोलनासाठी राज्यभरातील सकल मराठा बांधवांना केलेल्या आवाहनाला साद देत आंदोलनासाठी मंगळवेढा शहर व ग्रामीण भागातील सकल मराठा समाजाचे बांधव ट्रॅक्टर, टेम्पो, क्रुझर, ईरटीका, दुचाकी या वाहनाबरोबर सायकलवर देखील बांधव रवाना झाले..मंगळवेढा शहराबरोबर खोमनाळ, आंधळगाव, डोंगरगाव, भाळवणी, भोसे, सरगर बु, काॅगस्ट, मरवडे, ब्रह्मपुरी, बोराळे, मारापूर, घरनिकी, आंधळगाव, लेंडवे, चिंचाळे, शिरसी, मुढवी, आसबेवाडी, फटेवाडी, कचरेवाडी, पाठखळ, आधी गावातील सकल मराठा समाजाची बांधव आंदोलनासाठी रवाना झाले आहेत..प्रा. विनायक कलुबर्मे, सिद्धेश्वर डोंगरे, मेजर नेताजी हेंबाडे हे तिघे चार दिवसांपूर्वीच सायकलवर रवाना झाले ज्या ज्या वेळेला मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणासाठी आंदोलनाची हाक दिली. त्यावेळी मंगळवेढ्यातील मराठा सकल मराठा बांधवांनी त्यामध्ये उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.विशेषता बोंबाबोंब रास्ता रोको आंदोलन, शहर बंद आंदोलन, मुंडन आंदोलन, राज्य सरकारचे श्राद्ध, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेचा निषेध, रक्तदान शिबिर,अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने आंदोलन करून मंगळवेढाकरांनी आरक्षणाविषयी भावना तीव्र करून दाखवली होती..आता 29 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या आंदोलनासाठी मंगळवेढ्यातून उत्स्फूर्तपणे सहभागी झाले एखाद्या लग्न कार्याप्रमाणे घरोघरी जाऊन मराठा बांधवाकडून या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी तांदूळ दिले.आंदोलनात सहभागी होणाय्रा मराठा समाजाच्या बांधवांसाठी मंगळवेढ्यात टोप्या, टॉवेल, झेंडे, अल्पोहार,पाण्याच्या बॉटल आदी साहित्य सोबत देण्यात आले. तर ग्रामीण भागातून संपूर्ण राहण्याच्या निवासाच्या साहित्यासह भाकरी, शेंगदाणा चटणी लोणचे असे खराब न होणारे अन्नपदार्थ सोबत नेले..आरक्षणासाठी आतापर्यंत मराठा बांधवांनी मंगळवेढ्यात उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवला आहे. मुंबईतील आंदोलनासाठी देखील मंगळवेढ्यातून साडेचारशे पेक्षा अधिक वाहने मार्गस्थ झाली. आतापर्यंतच्या आंदोलनाप्रमाणे उद्याच्या आंदोलन देखील मंगळवेढेकरांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला असून आम्ही पण या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी चाललो आहे.- सतीश दत्तू, आंदोलक, सकल मराठा समाज बांधव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.