...तर मराठा समाज राष्ट्रवादीला नेस्तनाबूत करेल: राज्य समन्वयक महेश डोंगरे; धनंजय मुंडेंच्या मंत्रिमंडळ प्रवेशावरून ‘मराठा क्रांती’चा इशारा

पंढरपूर : धनंजय मुंडे यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेतल्यास आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांत मराठा समाज राष्ट्रवादी विरोधात मतदान करून, पक्षाला नेस्तनाबूत करेल, असा थेट इशारा मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक महेश डोंगरे यांनी दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे व खासदार प्रफुल्ल पटेल हे दोघे धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळात घेण्यासाठी अजित पवारांवर दबाव टाकत आहेत, असा आरोपही डोंगरे यांनी केला आहे. .राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळात घेण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना यासह विविध संघटनांनी विरोध केल्यानंतर, आता मराठा क्रांती मोर्चानेही तीव्र विरोध केला आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची राजकीय कोंडी झाली आहे..माणिकराव कोकाटे यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागी धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळात घेतले जाण्याची चर्चा सुरू आहे. दोन दिवसांपूर्वी धनंजय मुंडे यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली आहे, त्यामुळे चर्चांना अधिकच उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चाने राष्ट्रवादी काँग्रेसला इशारा दिला आहे. महेश डोंगरे यांनी आज (गुरुवारी) माध्यमांशी बोलताना धनंजय मुंडे यांना विरोध केला आहे..माहुली घाटात १५० फूट दरीत कोसळली कार; चालकाचा जागीच मृत्यू, पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील घटना, कारचा चक्काचूर...धनंजय मुंडेंचे हात रक्ताने बरबटलेलेमहेश डोंगरे म्हणाले की, धनंजय मुंडे यांना मंत्रिमंडळात घेण्यासाठी सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल हे अजित पवारांवर दबाव टाकत आहेत. तटकरे यांनीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची वेळ घेऊन धनंजय मुंडे यांची भेट घडवून आणली आहे. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येला जबाबदार असणाऱ्या धनंजय मुंडे यांचे हात रक्ताने बरबटलेले आहेत. धनंजय मुंडे यांना अजित पवार यांनी मंत्रिमंडळात घेतल्यास आगामी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मराठा क्रांती मोर्चा मराठा समाजाचे एकही मत पडू देणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.