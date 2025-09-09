सोलापूर

Maratha-Kunbi Debate: सोलापूरच्या सेवा सप्ताहातील ‘मराठा-कुणबी’ चर्चेत; मंत्री भुजबळांचा आक्षेप, जरांगे पाटील जिल्हाधिकाऱ्यांना नेमकं काय म्हणाले?

Bhujbal vs. Jarange: मराठा आरक्षणाबाबत शासनातर्फे जाहीर शासन निर्णयानुसार या कालावधीत प्रत्येक तालुक्यात किमान एक हजार प्रमाणपत्रे वाटप करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी परिपत्रकाद्वारे केली होती. या परिपत्रकाला मंत्री छगन भुजबळ यांनी चार दिवसांपूर्वी आक्षेप घेतला.
Maratha-Kunbi debate heats up during Solapur Seva Saptah; Bhujbal raises objection, Jarange Patil meets Collector.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसापासून (१७ सप्टेंबर) ते महात्मा गांधी यांच्या जयंतीपर्यंत (२ ऑक्टोबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने सेवा पंधरवडा राबविला जाणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत शासनातर्फे जाहीर शासन निर्णयानुसार या कालावधीत प्रत्येक तालुक्यात किमान एक हजार प्रमाणपत्रे वाटप करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी परिपत्रकाद्वारे केली होती. या परिपत्रकाला मंत्री छगन भुजबळ यांनी चार दिवसांपूर्वी आक्षेप घेतला.

political
Maratha
district
maratha Agitation
obc reservation
Political Controversy
Manoj Jarange Patil
Solapur
Chhagan Bhujbal

