Maratha Reservation:'आंदोलनकर्त्यांसाठी चिखलठाणमधून बेसन-भाकरी'; सकल मराठा समाजाचे आवाहन, पिकअपद्वारे कार्यकर्ते मुंबईला रवाना

चिखलठाण: आंदोलनकर्त्यांच्या जेवणाची सोय करण्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने केलेल्या आवाहनास प्रतिसाद देत चिखलठाण परिसरातून आझाद मैदानावरील आंदोलनकर्त्यांसाठी जेवण व आवश्यक वस्तू घेऊन कार्यकर्ते मुंबईकडे रवाना झाले आहेत.. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी गेलेल्या मराठा समाज बांधवांची पहिल्या दोन दिवसांमध्ये जेवणाची सोय होऊ शकली नाही. म्हणून चिखलठाण परिसरातील सकल मराठा समाजाच्या वतीने आवाहन करण्यात आले होते..या आवाहनानुसार या परिसरातील चिखलठाण नंबर दोन, चिखलठाण नंबर एक, शेटफळ, कुगाव व केडगाव या गावातील मराठा समाजाबरोबरच इतर समाजातील मंडळींनीही बेसन, भाकरी, ठेचा व चटणी एकत्र जमा करून त्याचे व्यवस्थित पॅकिंग करून भरलेले पिकअप मुंबईकडे रवाना केले. आंदोलन जोपर्यंत सुरू आहे तोपर्यंत या परिसरातून दररोज एक गाडी जेवणाची व्यवस्था करण्यासाठी पाठवण्यात येणार असल्याचे त्या परिसरातील कार्यकर्त्यांकडून सांगण्यात आले..