Maratha Reservation:'साेलापूर जिल्ह्यातून मराठा आंदोलकांसाठी मदतीचा ओघ सुरूच'; भाकरी, चटणी, ठेचा, पाणी बॉटल घेऊन वाहने रवाना

सोलापूर: मराठा आरक्षणासाठी गेल्या चार दिवसांपासून मनोज जरांग पाटील यांनी मुंबईत उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी हजारो बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. या बांधवांच्या सोयीसाठी सोलापूर जिल्ह्यातून अन्नपदार्थ पाठविले जात आहेत. गावागावांमधून भाकरी, चटणी, ठेचा, पाणी आदी साहित्य घेऊन वाहने रवाना होत आहेत..वाशिंबेमधून पाच हजार भाकरी, साडेतीन क्विंटल बुंदी लाडू रवानावाशिंबे ः मुंबईतील आंदोलनकर्त्यांच्या जेवणाची सोय करण्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने केलेल्या आवाहनास प्रतिसाद देत वाशिंबे गावातून आझाद मैदानावरील आंदोलनकर्त्यांसाठी जेवण व आवश्यक वस्तू घेऊन मराठा युवक मुंबईकडे रवाना झाले आहेत.घर एक, एक शिधा असा उपक्रम राबवून पाच हजार भाकरी, साडेतीन क्विंटल बुंदी लाडू, १०० किलो बेसन, २ क्विंटल चिवडा, २ हजार पाणी बॉटल मुंबईला पाठविल्या आहेत. मराठा समाजाबरोबरच इतर समाजातील मंडळींनीही बेसन, भाकरी, मिरची ठेचा व चटणी एकत्र जमा करून त्याचे व्यवस्थित पॅकिंग करून भरलेले टेम्पो घेऊन मुंबईकडे रवाना झाले. करमाळा तालुक्यातून रोज टेम्पो, पिकअप गाडी जेवणाची व्यवस्था करण्यासाठी मुंबईत पाठवण्यात येणार असल्याचे सकल मराठा समाज यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे..कुर्डुवाडीकरांकडून मदतीचे वाटपकुर्डुवाडी : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या मनोज जरांगे- पाटील यांच्या उपोषणाच्या समर्थनार्थ मुंबई येथे आंदोलन करत असलेल्या मराठा समाज बांधवांसाठी कुर्डुवाडीतील अनेक तरुणांनी मदत गोळा करून मुंबईला रेल्वेने स्वतः जाऊन वाटप केली.मुंबई येथे आंदोलनकर्त्यांना खाण्या- पिण्याची सुविधा मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे समजताच, शहरातील सर्व जातीतील अनेक तरुणांनी एकत्र येऊन किराणा साहित्य, बिस्किटे, फरसाण, भाकरी, चटणी, पाणी बॉटल, दैनंदिन वापराचे साहित्य जमा केले. रात्री बारा वाजता हे सर्व साहित्य कुर्डुवाडी रेल्वे स्थानकावर नेऊन ठेवले. सकाळी वंदे भारत रेल्वेने हे सर्व साहित्य घेऊन मुंबईला जाऊन वाटप केले..तोंडलेतील अभियान 'एक घास माणुसकीचा...'बोंडले : मुंबईतील मराठा आंदोलकांचे अन्न-पाण्यावाचून हाल होऊ नयेत. तसेच निर्णायक टप्प्यावर असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीला बळ मिळावे, या उद्देशाने तोंडले - बोंडले पंचक्रोशीतील सकल मराठा समाजाच्या वतीने आंदोलकांसाठी अन्नधान्यासह पिण्याच्या पाण्याची रसद रवाना करण्यात आली. यासाठी ''एक घास माणुसकीचा, एक हात मदतीचा'' टॅगलाईन खाली ''एक घर, एक शिदोरी'' अभियान राबविण्यात आले. मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षण मिळावे, याकरिता संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण करण्यात येत आहे. आंदोलनाचा आज चौथा दिवस असून त्यांच्याबरोबर आलेल्या लाखो मराठा बांधवांचे अन्न पाण्यावाचून हाल होत आहेत. स्थानिक प्रशासनाकडून होणारे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष व आंदोलकांची होत असलेली दैना पाहून माळशिरस तालुक्यातील तोंडले -बोंडले पंचक्रोशीतील सकल मराठा समाज बांधवांनी त्यांना अन्न-पाणी पुरवण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यासाठी ''एक घास माणुसकीचा, एक हात मदतीचा'' या टॅगलाईन खाली ''एक घर, एक शिदोरी'' अभियान राबविण्यात आले. यामध्ये दीड क्विंटल बुंदी, तीन हजार ज्वारीच्या भाकरी, मिरचीचा ठेचा, एकवीस बॉक्स पाणी बॉटल व लोणचे जमा करण्यात आले. यानंतर रविवारी सायंकाळी जमा झालेली रसद वाहनाने मुंबईच्या दिशेने रवाना करण्यात आली..