Solapur News:'पाल्यांच्या विवाह समारंभात डामडोल टाळून साधेपणा जपा'; मराठा सेवा संघाच्या मेळाव्यात निर्णय, चारशे वधू-वर अन्‌ पालकांची उपस्थिती

सोलापूर: मराठा सेवा संघाच्या वतीने झालेल्या मराठा वधू-वर परिचय मेळाव्यात शहर जिल्ह्यातील सुमारे चारशे वधू-वर आणि पालकांनी उपस्थिती लावली. आई-वडिलांनी आपल्या पाल्यांच्या विवाह करताना डामडौल न करता साधेपणाने सोहळा करावा असा सूर उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केला..रविवारी (ता. २४) आदित्यनगर सांस्कृतिक भवन येथे मराठा समाजाचा ३१ वा वधू-वर परिचय मेळावा झाला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पुणे विभागीय अध्यक्ष प्रशांत पाटील, प्रमुख पाहुणे म्हणून शिवसेना जिल्हाप्रमुख अमोल शिंदे, जिजाऊ ब्रिगेडच्या उज्वला साळुंखे, जिल्हाध्यक्ष डॉ. जी. के. देशमुख, शहराध्यक्ष सूर्यकांत पाटील आदी उपस्थित होते..यावेळी विचारपीठावर संभाजी ब्रिगेडचे सोमनाथ राऊत, प्रकाश ननवरे, दिनकर देशमुख, दत्ता जाधव, राजू व्यवहारे, राम माने, हनुमंत पवार, आर. पी. पाटील, तानाजी चटके, नागनाथ पवार, सुशील गवळी, अंबादास सपकाळे, लिंबराज जाधव, परशुराम पवार, शिरीष भोसले, पांडुरंग झांबरे, आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाची सुरुवात राष्ट्रमाता जिजाऊ मातांच्या प्रतिमेचे पूजन करून करण्यात आली. गोवर्धन गुंड यांनी जिजाऊ वंदना सादर केली. मराठा सेवा संघाचे उपाध्यक्ष सदाशिव पवार यांनी वधू-वर परिचय मेळावा घेण्यामागची भूमिका आपल्या प्रास्ताविक भाषणातून विशद केली. सूत्रसंचालन लक्ष्मण महाडिक यांनी केले तर आभार हणुमंत पवार यांनी मानले..मुलींच्या संख्येबाबत चिंतापुणे विभागीय अध्यक्ष प्रशांत पाटील यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात मराठा समाजामध्ये नव्हे तर इतर समाजामध्ये देखील मुलींची संख्या कमी होत असल्याने चिंता व्यक्त केली. मेळावा यशस्वी करण्यासाठी नवनाथ कदम, अविनाश गोडसे, दीपक शेळके, कल्याण गव्हाणे, सचिन चव्हाण, प्रकाश डोंगरे, रमेश जाधव, नितीन मोहिते, राजू मिरकले, रुपेश भोसले यांनी परिश्रम घेतले.