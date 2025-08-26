सोलापूर

Solapur News:'पाल्यांच्या विवाह समारंभात डामडोल टाळून साधेपणा जपा'; मराठा सेवा संघाच्या मेळाव्यात निर्णय, चारशे वधू-वर अन्‌ पालकांची उपस्थिती

Decision at Maratha Seva Sangh Meet::आई-वडिलांनी आपल्या पाल्यांच्या विवाह करताना डामडौल न करता साधेपणाने सोहळा करावा असा सूर उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केला. पुणे विभागीय अध्यक्ष प्रशांत पाटील यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात मराठा समाजामध्ये नव्हे तर इतर समाजामध्ये देखील मुलींची संख्या कमी आहे.
Maratha Seva Sangh gathering where 400 couples and parents resolved to promote simple weddings without show-off.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: मराठा सेवा संघाच्या वतीने झालेल्या मराठा वधू-वर परिचय मेळाव्यात शहर जिल्ह्यातील सुमारे चारशे वधू-वर आणि पालकांनी उपस्थिती लावली. आई-वडिलांनी आपल्या पाल्यांच्या विवाह करताना डामडौल न करता साधेपणाने सोहळा करावा असा सूर उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केला.

