Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय..

सोलापूर: नांदेड- पुणे एक्स्प्रेससह हरंगुळ (लातूर) - पुणे स्पेशल यांसारख्या मराठवाड्यातून येणाऱ्या महत्त्वाच्या अनेक गाड्या २६ जानेवारीपासून पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच धावणार आहेत. पुणे स्थानकाऐवजी हडपसर स्थानकावरूनच या गाड्या सोडण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, धाराशिवसह बार्शी तालुक्यातील प्रवाशांची मोठी गैरसाय होणार आहे. .मराठवाडामार्गे पुण्यात येणाऱ्या बहुतेक सर्वच गाड्या हडपसरपर्यंतच मर्यादित करण्यात आल्या आहेत. माजी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी नांदेड- पुणे डेली एक्स्प्रेस हडपसरहून पुणे जंक्शनपर्यंत वाढवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, पुणे विभागाच्या नवीन प्रस्तावानुसार, रेल्वे बोर्डाने पुन्हा हा निर्णय मागे घेतला असून, गाडी हडपसरवरच थांबवण्याचा मार्ग निवडला आहे. प्रवासी संघटनांनी खासदार, आमदारांना निवेदन देऊन हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा प्रवासी आंदोलन करतील, असा इशारा दिला आहे. दरम्यान, अमरावती- पुणे गाडीला वगळता महाराष्ट्रातून खासकरून पहाटे उतरणाऱ्या प्रवाशांची मोठी गैरसोय होणार आहे..या आहेत प्रवाशांच्या समस्यानांदेड-पुणे एक्स्प्रेस हडपसर येथे पहाटे ४.३० वाजता पोचते. यावेळी त्या परिसरात कोणतीही बससेवा नाही; पीएमपीएमएलच्या बस सकाळी पाचनंतर सुरू होतात. प्रवाशांना ऑटो किंवा ओला / उबेर याशिवाय पर्याय उरत नाही. पिंपरी- चिंचवड, शिवाजीनगर, स्वारगेट, पुणे महानगरपालिका, खराडी या ठिकाणी जाण्यासाठी थेट कनेक्टिव्हिटी नसल्याने सर्वसामान्य प्रवाशांचे हाल होणार आहेत. तसेच वृद्ध, महिला, विद्यार्थी आणि दररोज पुण्यात नोकरीसाठी प्रवास करणाऱ्या शेकडो मराठवाड्यातील प्रवाशांना याचा फटका बसणार आहे..मराठवाड्यातील गाड्या पुणे किंवा खडकीला आणा‘पुणे-लातूर-नांदेड-नागपूर मार्गावरील गाड्या हडपसरऐवजी पुणे जंक्शन / खडकीवरूनच सोडाव्यात, अशी मागणी होत आहे. यामध्ये पुणे-नागपूर गरीबरथ, नागपूर- पुणे, नांदेड- पुणे, हरंगुळ- पुणे इंटरसिटी, काझीपेठ- हडपसर त्याचप्रमाणे बिहार- झारखंड- पूर्वउत्तर प्रदेशकडे जाणाऱ्या काही लांब पल्ल्याच्या गाड्या मात्र हडपसरवरूनच सोडाव्यात. यामध्ये पुणे- जसिडीह, हाटीया- पुणे, पुणे- लखनौ, गोरखपूर- पुणे, पुणे- जबलपूर, पुणे- बढनी, पुणे- बनारस, पुणे- दरभंगा, पुणे- सुपौल, पुणे- लखनौ यांचा समावेश असावा, अशी मागणी होत आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...रेल्वे प्रशासन हडपसर स्टेशनला टर्मिनस स्टेशन करताना प्रवाशांची गैरसोय होणार नाही असे नियोजन करायला हवे. लांब पल्ल्याच्या गाड्या हडपसरला थांबल्यास काही जास्त गैरसोय होत नाही. राज्यातील गाड्या, इंटरसिटी किंवा शॉर्ट रूट गाड्या हडपसरला थांबल्यास प्रवाशांची खूप गैरसोय होणार. या गाड्यांनी येणारे प्रवासी एक-दोन दिवसांसाठी पुण्यात येतात. हडपसरवरून पुण्यात पोचणे गैरसोयीचे आहे.- शैलेश वखारिया, अध्यक्ष, प्रवासी सेल, बार्शी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.