Solapur News: हसू झालं माझं! नवऱ्यानं काम करू नको, घरात बस सांगितलं; पत्नीने स्वत:ला संपवलं..

नातेपुते: खुळेवाडी (ता. माळशिरस) येथील पायल शशिकांत रणदिवे (वय २२) या विवाहितेने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. विवाहितेचे वडील अंकुश रामचंद्र लोंढे (रा. महाळुंग, ता. माळशिरस) यांनी नातेपुते पोलिसांत फिर्याद दिली. त्यावरून पोलिसांनी विवाहितेचा पती शशिकांत मारुती रणदिवे, सासू छाया मारुती रणदिवे व सासरा मारुती दामू रणदिवे यांना अटक केली आहे. न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे..महाळुंग येथील पायल लोंढे हिचा विवाह खुळेवाडी (ता. माळशिरस) येथील शशिकांत रणदिवे याच्यासोबत २०२१ मध्ये झाला होता. विवाहानंतर काही दिवस पायलचा संसार सुखाचा सुरू होता. कुटुंबाला हातभार म्हणून पायल ब्यूटी पार्लर शिकली. तिने पार्लर सुरू केले होते. तेव्हापासून पती शशिकांत व पायल यांच्यात वाद सुरू झाला..पती शशिकांत म्हणत होता, 'मी काम करतो, तू पार्लर बंद करून घरी बस'. पण, पायल पार्लर बंद करण्यास तयार नव्हती. त्यातून सतत पती-पत्नीत वाद सुरू होते. शशिकांत तिला मारहाणही करत होता. रविवारी (ता. २२) नेहमीप्रमाणे पती, सासू-सासरा, दीर कामानिमित्त बाहेर गेले होते. त्यावेळी घरात एकटी असलेल्या पायलने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सासरच्या छळामुळेच माझ्या मुलीने आत्महत्या केली, त्यासाठी पायलच्या सासरचेच जबाबदार असल्याचे वडिलांचे म्हणणे आहे. त्यांनीच तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे..गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी दीर फरारवहिनीने आत्महत्या केली, आता गुन्हा दाखल होणार, याचा अंदाज पायलचा दीर कैलास मारुती रणदिवे यास होता. त्यातूनच तो फरार झाला. नातेपुते पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत..तळहातावर लिहिला भावनिक मजकूरपायलने आपल्या तळहातावर आत्महत्येपूर्वी काही मजकूर लिहिला होता. त्यात 'हसू झालं माझं! जीव होता तो, माझं पार्लर बंद केलं. जीव होता तो माझा, स्वप्न होतं गं. आजपर्यंत शांत बसले, आता नाही. चांगल्या घरची लेक आहे' असा मजकूर आहे.