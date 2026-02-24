Solapur News: हसू झालं माझं! नवऱ्यानं काम करू नको, घरात बस सांगितलं; पत्नीने स्वत:ला संपवलं..

सोलापूर

नातेपुते: खुळेवाडी (ता. माळशिरस) येथील पायल शशिकांत रणदिवे (वय २२) या विवाहितेने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. विवाहितेचे वडील अंकुश रामचंद्र लोंढे (रा. महाळुंग, ता. माळशिरस) यांनी नातेपुते पोलिसांत फिर्याद दिली. त्यावरून पोलिसांनी विवाहितेचा पती शशिकांत मारुती रणदिवे, सासू छाया मारुती रणदिवे व सासरा मारुती दामू रणदिवे यांना अटक केली आहे. न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी ठोठावली आहे.

