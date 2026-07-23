Delhi Lathi Charge Protest: दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील लाठीहल्ल्याचा मोहोळमध्ये तीव्र निषेध; विविध पक्ष, संघटना व वकील संघटनेची भव्य रॅली

मोहोळ: दिल्ली येथील जंतर-मंतर मैदानावर शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी व पालकांवर पोलीस प्रशासनाने केलेल्या अमानुष लाठी हल्ल्याचे मोहोळ शहरात तीव्र पडसाद उमटले. या दडपशाहीच्या विरोधात मोहोळ शहरातील विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष यांच्या वतीने मोहोळ शहरातून तहसील कचेरीवर गुरूवार ता 23 रोजी भव्य निषेध रॅली काढण्यात आली..मोहोळ शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथून तहसील कार्यालया पर्यंत ही निषेध रॅली काढण्यात आली. या रॅलीमध्ये आंदोलकांनी सरकारच्या दडपशाही धोरणाचा व पोलीस प्रशासनाचा जोरदार निषेध नोंदवला.दरम्यान मुख्य रस्त्यावरील विविध व्यापाऱ्यांनी आपली आस्थापने बंद ठेवून या निषेध रॅलीला पाठिंबा दर्शविला. रॅली मुख्य रस्त्यावरून तहसील कार्यालयात आली व तिचे रूपांतर सभेत झाले..यावेळी शरदचंद्र पवार पक्षाचे संजय क्षीरसागर म्हणाले, पोलीस प्रशासनाने आंदोलकांशी कोणताही संवाद न साधता, त्यांच्या मागण्यांचा विचार न करता दडपशाही पद्धतीने आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला आहे. वैज्ञानिक सोनम वांगचुक सारख्या देशभक्त नागरिकाच्या उपोषणाचीही दखल न घेता आंदोलन चिरडण्यात आले. हा प्रकार लोकशाहीला मारक असून आम्ही याचा तीव्र निषेध करतो.नीट परीक्षेतील घोटाळा आणि विद्यार्थ्यां वरील लाठीहल्ल्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला पाहिजे..यावेळी उबाठा सेनेचे माजी नगरसेवक सत्यवान देशमुख म्हणाले,न्याय हक्कासाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांवर अमानुष पणे लाठीहल्ला करणारे हे प्रशासकीय कर्मचारी नसून गुंड होते. या अन्याया विरोधात सर्वांनी एकत्र येऊन लढा उभा केला तरच सरकारला जाग येईल..यावेळी अनेक नेते कार्यकत्त्यानी आपली मनोगते व्यक्त केली.दरम्यान मोहोळ वकील संघटनेच्या वतीने ही प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. त्यात या घटनेची उच्चस्तरीय व निष्पक्षपाती चौकशी व्हावी, चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या वर कायदेशीर कारवाई करावी, जखमी विद्यार्थी महिला व इतर आंदोलन कर्त्यांना आवश्यक वैद्यकीय मदत व नुकसान भरपाई द्यावी, लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्यात यावे, आदीसह अन्य मागण्याचे निवेदन देण्यात आले..तरुण पिढी हे देशाचे भवितव्य आहे, पण याच पिढीचे भविष्य अंधारात ढकलण्याचे काम हे सरकार करत आहे. दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर अश्रूधूर आणि लाठीचार्ज करून लोकशाहीचा गळा आवळला गेला. या अन्यायाविरुद्ध पुन्हा नव्याने क्रांती घडवून आणण्याची वेळ आली आहे.सूर्या पवार.विद्यार्थी प्रतिनिधीया निषेध रॅलीमधे काँग्रेसचे किशोर पवार, पंचायत समिती सदस्य बाळासाहेब गायकवाड, उद्धव ठाकरे सेनेचे तालुकाध्यक्ष अशोक भोसले, महेश देशमुख,डॉ. प्रमोद पाटील, रमेश माने,आकाश फाटे, श्वेता राजगुरू,आरती क्षीरसागर, दादासाहेब पवार, सूर्या पवार, मनोज नागणे यांच्यासह विविध राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.