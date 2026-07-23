सोलापूर

Delhi Lathi Charge Protest: दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील लाठीहल्ल्याचा मोहोळमध्ये तीव्र निषेध; विविध पक्ष, संघटना व वकील संघटनेची भव्य रॅली

दिल्लीतील जंतर-मंतरवरील विद्यार्थ्यांवरील लाठीहल्ल्याचा मोहोळमध्ये तीव्र निषेध; विविध पक्ष, सामाजिक संघटना व वकील संघटनेची भव्य रॅली, तहसील कार्यालयात प्रशासनाला निवेदन
Protest rally in Mohol against the Delhi student lathi charge

Protest rally in Mohol against the Delhi student lathi charge

Sakal

राजकुमार शहा
Updated on

​मोहोळ: दिल्ली येथील जंतर-मंतर मैदानावर शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी व पालकांवर पोलीस प्रशासनाने केलेल्या अमानुष लाठी हल्ल्याचे मोहोळ शहरात तीव्र पडसाद उमटले. या दडपशाहीच्या विरोधात मोहोळ शहरातील विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष यांच्या वतीने मोहोळ शहरातून तहसील कचेरीवर गुरूवार ता 23 रोजी भव्य निषेध रॅली काढण्यात आली.

Loading content, please wait...
delhi
Rally
chargesheet
Protest
Jantar Mantar
charge on toll evasion

Related Stories

Delhi police lathi charge latest news
Delhi Protest
PREITY ZINTA POST
Protest March in Ambad