Solapur Goshala:'सोलापुरात ३ हजार एकरवर ९ लाख क्षमतेची गोशाळा उभारणार'; कर्मयोगी संस्थेचा पंचदिवसीय महोत्सवात संकल्प..

Massive Cow Shelter Project in Solapur : जगातील सर्वात मोठी गोमाता शाळा उभारण्याचा आमचा संकल्प आहे. यापूर्वीही १४ ते १६ मार्च २०२५ रोजी गोरक्षणासाठी २०० भक्तांनी विश्रामनगर सोसायटी ते पंढरपूर अशी ७० किमी मार्गावर २७ हजार दंडवत घातले होते. गोशाळेसाठी आम्ही जागेचा शोध घेत आहोत.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : गोमाता संवर्धन व संरक्षण करण्याकरिता समर्पित असणाऱ्या सोलापुरातील कर्मयोगी संस्थेच्या पाचव्या वर्धापनदिनानिमित्त जगातील सर्वात मोठी गोशाला उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला. संस्थेतर्फे आयोजित पंचदिवसीय विशेष महोत्सवातील कोजागरी पौर्णिमेला आयोजित सुरभी याग पूर्ण करून हा संकल्प सिद्धीस नेण्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली.

