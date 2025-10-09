Solapur Goshala:'सोलापुरात ३ हजार एकरवर ९ लाख क्षमतेची गोशाळा उभारणार'; कर्मयोगी संस्थेचा पंचदिवसीय महोत्सवात संकल्प..

सोलापूर : गोमाता संवर्धन व संरक्षण करण्याकरिता समर्पित असणाऱ्या सोलापुरातील कर्मयोगी संस्थेच्या पाचव्या वर्धापनदिनानिमित्त जगातील सर्वात मोठी गोशाला उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला. संस्थेतर्फे आयोजित पंचदिवसीय विशेष महोत्सवातील कोजागरी पौर्णिमेला आयोजित सुरभी याग पूर्ण करून हा संकल्प सिद्धीस नेण्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.राममंदिराचे कोषाध्यक्ष प.पू.गोविंदगिरी महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘स्वर्णिम भारत निर्माण २०४७’ या योजनेखाली हा संकल्प करण्यात आला. भविष्यात उभारण्यात येणाऱ्या गोशाळेसाठी किमान ३ हजार एकरवर एक मिनी सिटीच उभारण्यात येणार आहे. या गोशाळेची क्षमता जवळपास ९ लाख इतकी असणार आहे..विश्वशांतीसाठी सुरभी यागशनिवारी (ता.४) निशांत नीरस यांच्या मधुर वाणीतून मूल रामायण पाठ सादरीकरण करण्यात आले. तापडिया बंधू यांनी संगीतमय सुंदरकांड पाठ सादर करून सेवा दिली. रविवारी (ता.५) संस्थेतर्फे पुणे येथील मुख्य आचार्य रोहन सोळे, आळंदीचे आचार्य रितेश सोळे, मुंबईचे आचार्य भिडे, आचार्य कुलकर्णी, जोशी या पुरोहितांनी मंत्रोच्चार पठण करत विश्वशांतीसाठी सुरभी याग नम: गुप्ता यांच्या हस्ते पूर्ण केले. सायंकाळी मनोज जाखोटिया यांच्या माध्यमातून भोज उत्सव साजरा करण्यात आला..जगातील सर्वात मोठी गोमाता शाळा उभारण्याचा आमचा संकल्प आहे. यापूर्वीही १४ ते १६ मार्च २०२५ रोजी गोरक्षणासाठी २०० भक्तांनी विश्रामनगर सोसायटी ते पंढरपूर अशी ७० किमी मार्गावर २७ हजार दंडवत घातले होते. गोशाळेसाठी आम्ही जागेचा शोध घेत आहोत. ज्याठिकाणी शासन जागा देईल त्याठिकाणी आम्ही गोशाळा उभारण्यास तयार आहोत. सरकार व शासनाने याबाबत पुढाकार घेतला तर लवकरच हा संकल्प पूर्ण होईल.- डॉ.रोहित तापडिया, अध्यक्ष कर्मयोगी संस्था.UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .सुरभी याग, रामायण पाठद्वारे सांगतापंचमहोत्सवात विजयादशमीदिनी श्री विष्णुसहस्त्रनाम, तुलसी अर्चना, संमेलन सभा पार पडली. शुक्रवारी (ता.३) श्रीमद्भगवतगीतेतील १८ व्या अध्यायाचे पारायण ओंकार माळी यांनी केले. त्यानंतर एकादशीनिमित्त रोहित, कुशल, वरुण तापडिया यांच्या भजन संध्यासेवेचा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. सोमवारी (ता.६) गायत्री रामायण पाठ व कोजागरी पौर्णिमा उत्सव सभा डॉ. मीत अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोठ्या उत्साहात पार पडल्यानंतर या पंचदिनमहोत्सवाची सांगता झाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.