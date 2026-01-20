सोलापूर

Solapur News: सोलापूरच्या १० हजार भक्तांना निरंकारी महाकुंभाची ओढ; २२ जानेवारीपासून भक्तांचा जत्था सांगलीकडे होणार रवाना!

large scale Religious gathering Maharashtra: सोलापूरच्या भक्तांचा सांगलीकडे महाकुंभासाठी उत्साह, १० हजार भाविकांची तयारी
Solapur devotees preparing to depart for Sangli to attend the grand Nirankari Mahakumbh.

Solapur devotees preparing to depart for Sangli to attend the grand Nirankari Mahakumbh.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: प्रेम, सेवा अन् एकत्वाच्या पावन भावनांनी ओतप्रोत असलेला महाराष्ट्रातील ५९ वा निरंकारी संत समागम २४ ते २६ जानेवारीदरम्यान सांगली येथे होणार आहे. या भव्य आध्यात्मिक सोहळ्यासाठी सोलापूर शहर, जिल्ह्यातून सुमारे १० हजार भक्त उपस्थित राहणार आहेत. २२ जानेवारीपासूनच भक्तांचा जत्था सांगलीकडे रवाना होणार आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Event
district
devotees
Solapur

Related Stories

No stories found.