Solapur News: सोलापूरच्या १० हजार भक्तांना निरंकारी महाकुंभाची ओढ; २२ जानेवारीपासून भक्तांचा जत्था सांगलीकडे होणार रवाना!

सोलापूर: प्रेम, सेवा अन् एकत्वाच्या पावन भावनांनी ओतप्रोत असलेला महाराष्ट्रातील ५९ वा निरंकारी संत समागम २४ ते २६ जानेवारीदरम्यान सांगली येथे होणार आहे. या भव्य आध्यात्मिक सोहळ्यासाठी सोलापूर शहर, जिल्ह्यातून सुमारे १० हजार भक्त उपस्थित राहणार आहेत. २२ जानेवारीपासूनच भक्तांचा जत्था सांगलीकडे रवाना होणार आहे..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.सद्गुरु माताजींच्या दिव्य सान्निध्यात सांगली शहरालगतच्या सांगलवाडी परिसरातील ४०० एकरांच्या विस्तीर्ण मैदानावर हा सोहळा परमपूज्य सद्गुरु माता सुदीक्षाजी महाराज तसेच निरंकारी राजपिता रमितजी यांच्या दिव्य सान्निध्यात पार पडणार आहे. गेल्या महिनाभरापासून सोलापूरच्या निष्काम सेवा दलासह राज्यातील हजारो अनुयायी या ठिकाणी नगरी सुसज्ज करण्यासाठी परिश्रम घेत आहेत. .'आत्म-मंथन' संकल्पनेतून आत्मबोध यंदाच्या समागमासाठी 'आत्म-मंथन' ही संकल्पना निश्चित करण्यात आली आहे. आत्मबोध, आत्मशुद्धी आणि मानवी मूल्यांच्या जागृतीचा संदेश या माध्यमातून दिला जाणार आहे. दररोज दुपारी २:३० वाजता मुख्य सत्संग कार्यक्रमाला सुरवात होईल, ज्याचा समारोप रात्री ९ वाजता सद्गुरु माताजींच्या प्रेरणादायी आशीर्वचनांनी होणार आहे..सोलापूरच्या भाविकांसाठी चोख व्यवस्था सोलापूरहून जाणाऱ्या १० हजार भाविकांच्या सोयीसाठी सांगलीमध्ये निवासी तंबू, भव्य लंगर (सामूहिक भोजन), कॅन्टीन आणि वैद्यकीय सेवा सज्ज करण्यात आली आहे. रेल्वे स्थानक व बस स्थानकावरून मैदानापर्यंत ये-जा करण्यासाठी विशेष वाहतूक व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. तसेच, आध्यात्मिक साहित्याचे स्टॉल आणि बालकांसाठी विशेष 'बाल प्रदर्शनी' हे यावेळचे मुख्य आकर्षण असणार आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात 'माण-विद्यापीठ चौक' मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...संत समागम सोहळ्यासाठी आत्म-मंथन संकल्पना असणार आहे. सोहळ्याच्या शेवटच्या दिवशी सामुदायिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. सोलापुरातून जवळपास १० हजार भक्त २२ तारखेपासून सांगलीकडे रवाना होतील.- इंद्रपालसिंह नागपाल, क्षेत्रिय प्रभारी सोलापूर, संत निरंकारी मिशन.