माेठी बातमी! 'नांदणीजवळील महाराजा ऑर्केस्ट्रा बारवर छापा'; २६.५० लाखांचा मुद्देमाल जप्त, रात्री दीड वाजता काय घडलं!

सोलापूर : नांदणी हद्दीतील महाराजा ऑर्केस्ट्रा बार मध्यरात्री एकनंतरही सुरू होता. पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांना कोणीतरी त्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर पोलिस अधीक्षकांच्या विशेष पथकाने त्याठिकाणी छापा टाकला. तेथून २६ लाख ५० हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ऑर्केस्ट्रा बारचे मालक, व्यवस्थापक व ग्राहक, अशा २१ जणांविरुद्ध मंद्रूप पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

रविवारी रात्री दीड वाजता महाराजा ऑर्केस्ट्रा बार सुरूच होता. पोलिस अधीक्षकांच्या आदेशानंतर त्यांचे विशेष पथक १५ ते २० मिनिटात त्याठिकाणी पोचले. पोलिस निरीक्षक दशरथ वाघमोडे, सहायक पोलिस निरीक्षक अनिल सनगल्ले यांच्या नेतृत्वातील पथकाने तेथे छापा टाकला.

बारमधील लोक जास्त असल्याने या विशेष पथकाने मंद्रूप पोलिसांचीही मदत घेतली. पण, मंद्रूप पोलिसांना या ऑर्केस्ट्रा बारबद्दल माहिती नव्हते हे विशेष. विशेष पथकाने बार मालक रोहित चव्हाण, व्यवस्थापक संजीव गायकवाड यांच्यासह २१ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. रात्री खूप उशीर झाल्याने १५ बारबालांना नोटीस देऊन सोडून देण्यात आले.

ऑर्केस्ट्राचा परवाना आढळलाच नाही

रात्रीचे दीड वाजले होते, तरीदेखील महाराजा ऑर्केस्ट्रा बारमध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी. आत साउंड सिस्टिमचा अमर्याद आवाज, बारबालांचे अश्लील नृत्य, बारबालांशी लगट करण्याचा काहींचा प्रयत्न, असे चित्र होते. त्यावेळी पोलिसांनी ऑर्केस्ट्रा बारचा परवाना मागितला. त्यांनी अधिकाऱ्यांना परवाना दाखवलाच नाही. आमच्याकडे परवाना आहे, असे चालकाने सांगितल्याचे पोलिस म्हणाले.