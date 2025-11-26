सोलापूर

माेठी बातमी! 'नांदणीजवळील महाराजा ऑर्केस्ट्रा बारवर छापा'; २६.५० लाखांचा मुद्देमाल जप्त, रात्री दीड वाजता काय घडलं!

Late-Night Operation: छापा टाकताना बारमध्ये मोठी गर्दी होती, तसेच ऑर्केस्ट्रा, परफॉर्मन्स आणि इतर उपक्रम सुरू असल्याचे पोलिसांना आढळले. बारमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने व्यवहार होत असल्याचा प्राथमिक अंदाज मिळाल्यानंतर संपूर्ण परिसरात तपास मोहीम राबवण्यात आली.
Night Raid at Maharaja Orchestra Bar: ₹26.50 Lakh Worth Items Confiscated, Police Probe On

सकाळ

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : नांदणी हद्दीतील महाराजा ऑर्केस्ट्रा बार मध्यरात्री एकनंतरही सुरू होता. पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांना कोणीतरी त्याची माहिती दिली होती. त्यानंतर पोलिस अधीक्षकांच्या विशेष पथकाने त्याठिकाणी छापा टाकला. तेथून २६ लाख ५० हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ऑर्केस्ट्रा बारचे मालक, व्यवस्थापक व ग्राहक, अशा २१ जणांविरुद्ध मंद्रूप पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

