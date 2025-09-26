Jayant Patil: शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजाराची भरपाई द्या: माजी मंत्री जयंत पाटील; 'पंधरा दिवसांत सरसकट कर्जमाफी करा'

माढा : महापुराने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी कमीत कमी ५० हजाराची नुकसान भरपाई सरकारने दिलीच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी माढा तालुक्यातील पूरग्रस्त गावांच्या भेटीप्रसंगी केली.. माजी मंत्री जयंत पाटील, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, आमदार अभिजित पाटील, अनिल सावंत यांनी माढा तालुक्यातील महापुराने बाधित झालेल्या वाकाव, लोंढेवाडी या गावांची पाहणी केली व शेतकऱ्यांशी ग्रामस्थांची संवाद साधला. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना पाटील म्हणाले, महापुराचे चित्र अतिशय भयानक आहे. शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. .शेतकऱ्यांना एकरी कमीत कमी ५० हजारांची नुकसान भरपाईही ताबडतोब द्यावी व ती सरसकट द्यावी. शासनाने पंचनामा करण्याच्या भानगडीत पडू नये. कारण सर्वत्र ६५ मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झालेला आहे. पंचनामे करण्यात वेळ घालवू नये. गावाच्या गावे पाण्याखाली गेली आहेत. जिथे जमिनी खरडून गेल्या आहेत. तिथे एकरी तीस हजार रुपये द्यावेत. दीर्घ मुदतीच्या पिकांनाही सरकारने मोठी नुकसान भरपाई द्यावी. .आधीच अंगावर घेतलेले कर्ज व वरून निसर्गाची आपत्ती, यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सोलापूर जिल्हा, मराठवाडा या ठिकाणी सरकारने ताबडतोब सरसकट मदत करावी. जनावरे दगावली असतील तर प्रत्येक जनावरामागे ३० हजार रुपये द्यावेत. दुभती जनावरे, मोठी जनावरे दगावली असल्यास त्या प्रमाणात जास्त मदत दिली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात अश्रू आहेत. आता आपले कोणी नाही, अशी भावना शेतकऱ्यांची झाली आहे. .सरकार योग्यवेळी कर्जमाफी करू म्हणते याच्यापेक्षा कर्जमाफीसाठी योग्य वेळ कोणतीच होऊ शकत नाही. सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने कर्जमाफी द्यावी व पुरामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन नवीन कर्ज द्यावे, असेही पाटील म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.