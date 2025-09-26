सोलापूर

Jayant Patil: शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजाराची भरपाई द्या: माजी मंत्री जयंत पाटील; 'पंधरा दिवसांत सरसकट कर्जमाफी करा'

Jayant Patil Pressurizes Govt: शेतकऱ्यांना एकरी कमीत कमी ५० हजारांची नुकसान भरपाईही ताबडतोब द्यावी व ती सरसकट द्यावी. शासनाने पंचनामा करण्याच्या भानगडीत पडू नये. कारण सर्वत्र ६५ मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस झालेला आहे. पंचनामे करण्यात वेळ घालवू नये.
Jayant Patil demands ₹50,000 per acre compensation and complete loan waiver for farmers within 15 days."

सकाळ वृत्तसेवा
माढा : महापुराने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी कमीत कमी ५० हजाराची नुकसान भरपाई सरकारने दिलीच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी माढा तालुक्यातील पूरग्रस्त गावांच्या भेटीप्रसंगी केली.

