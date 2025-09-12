Solapur Rain update: मोडून पडला संसार! 'सोलापूर शहरातील विडी घरकुलमध्ये ५०० घरात पाणी'; कोट्यवधींचे नुकसान

सोलापूर : शहरात बुधवारी रात्री झालेल्या पावसामुळे जुन्या विडी घरकुल परिसरातील जवळपास ५०० घरांमध्ये पाणी शिरले आहे. अवघ्या काही तासांत येथील नागरिकांचे होत्याचे नव्हते झाले. संसार, व्यवसाय मोडून पडल्याने हतबल झालेल्या या नागरिकांच्या डोळ्यात आज दिवसभर केवळ अश्रू दिसत होते. विडी घरकुल ई, एच, जी ग्रुप, तुळशांती नगर, प्रियदर्शनी नगर, तुळजाई भोसले नगर, भारत नगर, ब्रम्हानंद नगर, चाकोते नगर भागातील जवळपास सर्वच घरांमध्ये पुराचे पाणी शिरल्याने नागरिकांनी रात्र जागून काढावी लागली..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.मुसळधार पावसाचा सर्वाधिक फटका विडी घरकुल परिसरातील नागरिकांना बसला. पुराचे पाणी विविध नगरांमधील शेकडो घरांमध्ये शिरल्याने अनेकांचे संसार उघड्यावर आल्याने हृदयद्रावक आणि भयावह चित्र दिसून आले. गुरुवारी दुपारी तीनपर्यंत पुराचे पाणी ओसरले नव्हते. विडी घरकुल परिसरातील बाधित कुटुंबातील नागरिकांनी संपूर्ण रात्र जागून काढली. अनेक घरातील सर्व सामान, अन्नधान्य आणि कपडे वाहून गेले आहे. .अनेकांनी मिळेल त्या ठिकाणी आसरा घेतला. कारखान्यांमधील साहित्य, गोडावूनमधील सामान अगदी किराणा दुकानांमध्येही पाणी शिरून मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. आम्ही सर्वस्व गमावले आहे. आम्हाला तत्काळ मदत जाहीर करून आधार द्यावा, अशी मागणी बाधित कुटुंबीयांनी केली आहे..राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विष्णू महेश प्रतिष्ठानतर्फे मदतकार्यविष्णू महेश प्रतिष्ठानतर्फे रहिवाशांना चहा, नाष्टा, जेवणाची सोय करण्यात आल्याने स्थानिकांच्या पोटाची सोय झाली. यासोबतच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या केशव नगर व पंचमूर्ती नगरातील स्वयंसेवकांनी नागरिकांना जेवण, नाष्टा पाणी आदींची सोय केली..रात्री अचानक पाणी घरात शिरले. जिवाच्या भीतीने आम्ही मिळेल ते घेऊन बाहेर पडलो. आता आमच्याकडे काहीच उरले नाही. फ्रिज, गॅस शेगडी, सिलिंडर सर्व काही पाण्यात आहे. रात्रीपासून करुणा दोंता परिवाराच्या घरातच आश्रयाला आहोत.- ललिता म्हंता, रहिवासीरात्रीच्या पावसामुळे आसपासच्या परिसरातील पाणी गोडावूनमध्ये शिरल्याने अतोनात नुकसान झाले. रात्रीपासूनच पाण्याची पातळी वाढत गेली. यामध्ये मंडप, सजावटीचे साहित्य यासह एक टाटा सफारी व दोन पिकअप, मंडपाचे कापड, मॅट असे जवळपास सव्वा कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.- पुरुषोत्तम सग्गम, मालक, श्रवंती मंडप, विडी घरकुल.दोन वासरे, दूध घालण्या साठीची दुचाकी सर्व काही वाहून गेले. रात्री १ वाजल्यापासून घरातले पाणी काढत आहोत. घरात गुडघाभर चिखल साचला आहे. सर्वत्र दुर्गंधी झाली आहे. काहीही सुचत नाही. महापालिकेने आम्हाला तत्काळ मदत करावी- यशोदा भोसले,रहिवासी, तुळशांती नगरकिराणा दुकानात पावसाचे पाणी शिरून जवळपास सहा लाख रुपयांचे धान्य व इतर वस्तू पाण्यात भिजल्या. यामध्ये पोहे, साखर, तांदूळ, ज्वारी, सोयाबीन, बिस्कीट यासह इतर साहित्याचे नुकसान झाले आहे. यामुळे १२० रुपये दर असलेली तूरडाळ, ६० रुपये किलो दराचे तांदूळ १०० रुपयांना ३ किलोने विक्री केले. तर पोहे व इतर काही वस्तू तर फुकट नागरिकांना दिल्या, जेणेकरून हे अन्न इतरांच्या मुखात जावे, हा हेतू होता.- गणेश घाडगे, मालक, संगमेश्वर ट्रेडर्स.Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.पाण्याचा वेग इतका प्रचंड होता की डोळ्यादेखत रिक्षा वाहून गेली, काही करू शकलो नाही. माहेरी आलेल्या मुलीचे जोडवे, बिचवे, रोख ४ हजार रुपये सर्व काही वाहून गेले. यासोबतच दुचाकी देखील वाहून गेली. आम्ही हतबल होतो. डोळ्यात आसवे आणण्यापलिकडे काहीच आमच्या हातात नव्हते.- सुरेखा चौगुले, रहिवासीगाड्या वाहून गेल्याने सकाळी चालत जाऊनच दूध घालून आलो. घरातील सर्व साहित्य वाहून गेले. रस्ता देखील पूर्णपणे उखडला. पै-पै वाचवून घेतलेली साधने नाल्यात वाहून गेली. काय करावे सुचेनासे झाले आहे. प्रशासनाने मदत करावी.- सिद्राम भोसले, रहिवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.