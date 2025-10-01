सोलापूर

Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्‌सॲप कॉल रेकार्ड अन्‌...

₹65 Lakh Extortion to Avoid MCOCA Action: अकलूज येथील प्रदीप चंद्रकांत माने (वय २५) हा तरुण मजुरी करतो. १४ जून २०२५ रोजी त्याच्यावर लक्ष्मण बाबाजी बंदपट्टे याच्यासह १३ जणांच्या टोळीने प्राणघातक हल्ला केला होता. यानंतर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आणि सध्या ते कारागृहात आहेत.
“₹65 lakh extortion racket exposed; WhatsApp records reveal officials’ involvement to evade MCOCA.”

“₹65 lakh extortion racket exposed; WhatsApp records reveal officials’ involvement to evade MCOCA.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: ‘मकोका’अंतर्गत प्रस्तावित करण्यात आलेली कारवाई टाळण्यासाठी सहायक फौजदाराच्या माध्यमातून संशयितांकडे ६५ लाख रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या पाच जणांविरुद्ध अकलूज पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. सहायक फौजदार मिलिंद बळवंत नलावडे हा कोल्हापूर पोलिस मुख्यालयात कार्यरत असून त्याच्यासोबत माढा तालुक्यातील उपळाई बुद्रूकजवळील वडाचीवाडी येथील सतीश रामदास सावंत, समीर अब्बास पानारी (वय ३५, रा. महावीर नगर, हुपरी, ता. हातकणंगले), मुंबईतील कमलेश रमेश कानडे (रा. लालबाग, मुंबई) आणि लाला ऊर्फ लालासाहेब ज्ञानेश‍ अडगळे (रा. अकलूज, ता. माळशिरस) यांचाही त्यात समावेश आहे. पोलिसांनी समीर पानारी व लाला अडगळे यांना अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
whatsapp
district
Corruption
Financial extortion
Blackmail
Solapur
MCOCA court proceedings

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com