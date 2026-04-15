Solapur Crime: कल्याणशेट्टींचा सत्कार केल्याने शंकर म्हेत्रे यांनी धमकावले; दुधनीतील मेहराज पठाण यांचा दावा, पोलिसांत तक्रार!

सोलापूर : निवडणुकीत विरोधात काम केल्याचा ठपका ठेवून आणि आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांचा सत्कार केल्याच्या कारणावरून शंकर म्हेत्रे यांनी आपल्याला आणि आपल्या पतीला सर्वांसमोर शिवीगाळ करून मारहाणीची धमकी दिली, असा गंभीर आरोप दुधनी येथील मेहराज मन्सूरखान पठाण यांनी केला आहे. याप्रकरणी अक्कलकोट दक्षिण पोलिसात तक्रार दिली असून पोलिसांनी कारवाई करावी, अशी अपेक्षा दुधनी येथील मेहराज पठाण यांनी सोलापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली..मेहराज पठाण म्हणाल्या की, नगरपरिषदेच्या निवडणुकीनंतर आमदार सचिन कल्याणशेट्टी हे गावात आले असता आम्ही त्यांचा सत्कार केला होता. याचाच राग मनात धरून शंकर म्हेत्रे यांनी आम्हाला बोलावून घेतले. ''तुम्ही निवडणुकीत पक्षाच्या आणि माझ्या विरोधात काम केले आहे, मग आमदारांचा सत्कार का केला?" असे विचारत त्यांनी अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केली व अपमानित केले, असा दावा पठाण यांनी केला आहे. .पठाण दांपत्याने पुढे सांगितले की, निवडणुकीपूर्वी आम्ही म्हेत्रे सांगतील त्यांचाच प्रचार केला होता. त्यांनी आमच्या मुलाला नोकरी लावून देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याच आशेने आम्ही त्यांच्याकडे गेलो होतो..मात्र, तिथे गेल्यानंतर आम्हाला केवळ अपमान आणि धमक्यांना सामोरे जावे लागल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. या घटनेमुळे आमच्या जीविताला धोका निर्माण झाला असून, पोलिसांनी तातडीने तक्रार नोंदवून कारवाई करावी, अशी मागणी पठाण दांपत्याने केली आहे.