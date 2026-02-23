Milk Production: टँकरच्या पाण्यावर जगणाऱ्या तुळशीत दुधाचा महापूर; दररोज ४० हजार लिटर उत्पादन, हजार कुटुंबांच्या आयुष्यात आर्थिक सुबत्ता!

Daily 40,000 Litres of Milk Produced in Tulshi; Livelihoods Flourish

Daily 40,000 Litres of Milk Produced in Tulshi; Livelihoods Flourish

मोडनिंब : संकटाचे संधीत रूपांतर करणारे लोक इतिहास घडवतात, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे माढा तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त तुळशी गाव. बागायतीचा नाद सोडून शेतकरी दुग्ध व्यवसायाकडे वळले आणि टँकरने पाणी पिणाऱ्या या गावातून आता दुधाचे टँकर बाहेर पडू लागले आहेत. दररोज सुमारे ४० हजार लिटर दूध उत्पादन देणारे तुळशी आज ‘दुधाचे गाव’ म्हणून ओळखले जात आहे.

