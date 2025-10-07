उ. सोलापूर : कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त सोलापूरच्या सुट्या दूध बाजारात ग्राहकांनी गर्दी केली. ग्राहकांचा कल म्हैस दूध खरेदीकडे होता. सोमवारी दूध बाजारात म्हशीच्या दुधाला साठ रुपयेपासून ते १२० रुपये प्रतिलिटरपर्यंत दर मिळाला. जवळपास आठ हजार लिटरची दूध विक्री बाजारात झाली. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त दुधाचे सेवन करण्याची परंपरा आहे. मसाला दूध किंवा केशरयुक्त खीर बनवून चंद्रप्रकाशात ठेवली जाते. या पौर्णिमेला शरद पौर्णिमा असेही म्हणतात. या दिवशी चंद्राची शीतल किरणे अमृतत्वाने परिपूर्ण असतात, म्हणून चंद्रप्रकाशात दूध ठेवल्याने ते शरीरासाठी आरोग्यदायी ठरते, असे मानले जाते. यामुळे सोलापूर शहरात होम मैदान जवळील सुट्ट्या दुधाच्या बाजारात दूध खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी दिसून आली. या बाजारात म्हशीच्या दुधाची मोठ्या प्रमाणात आवक असते. येथे दूध विक्रीचे दर दुधातील स्निग्धांश (फॅट) वरून ठरवले जातात..सोमवारी बाजारात प्रतिफॅट १० ते ११ रुपये इतका दर होता. म्हशीच्या दुधात साधारणपणे सहा ते बारा टक्के स्निग्धांश असतो. म्हशीच्या तुलनेने गायीच्या दुधाला मागणी फार कमी असल्याचे दिसून आले. सकाळी आठ वाजल्यापासून सुरू होणारा हा दूध बाजार दुपारी दोन वाजेपर्यंत सुरू असतो. गतवर्षीच्या तुलनेने यावर्षी दुधाच्या दरात सुधारणा असल्याची माहिती यावेळी दूध विक्रेत्यांनी दिली..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.यावर्षी दुधाची आवक कमी आहे. अतिवृष्टीमुळे चारा उत्पादन घटले असून गेल्या काही वर्षात दूध व्यवसाय तोट्यात असल्यामुळे ही म्हशीच्या दुधाचे उत्पादन घटले आहे. यामुळे यावर्षी दुधाला चांगला दर मिळत आहे. पौर्णिमेनिमित्त बाजारात दुधाला चांगली मागणी आहे.- अनिल शहापूरकर, दूध विक्रेता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.