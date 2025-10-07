सोलापूर

Milk Market: 'म्‍हशीच्या दुधाला विक्रमी १२० रुपये प्रतिलिटर दर'; कोजागरीनिमित्त दूध बाजारात ग्राहकांची गर्दी; आठ हजार लिटर दुधाची विक्री

Milk Market Booms on Kojagiri Night: सोलापूर शहरात होम मैदान जवळील सुट्ट्या दुधाच्या बाजारात दूध खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी दिसून आली. या बाजारात म्हशीच्या दुधाची मोठ्या प्रमाणात आवक असते. येथे दूध विक्रीचे दर दुधातील स्निग्धांश (फॅट) वरून ठरवले जातात.
Customers queue up to buy buffalo milk at ₹120 per litre during Kojagiri night; 8,000 litres sold in local markets.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उ. सोलापूर : कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त सोलापूरच्या सुट्या दूध बाजारात ग्राहकांनी गर्दी केली. ग्राहकांचा कल म्हैस दूध खरेदीकडे होता. सोमवारी दूध बाजारात म्हशीच्या दुधाला साठ रुपयेपासून ते १२० रुपये प्रतिलिटरपर्यंत दर मिळाला. जवळपास आठ हजार लिटरची दूध विक्री बाजारात झाली.

Price
district
Dairy business
animal market
Cows Milk
Solapur

