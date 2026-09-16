Cow Milk Rates Rise To ₹43 Per Litre :दूध उत्पादन घटले; संस्थांत ‘पळवापळवी’ वाढली सणासुदीच्या मागणीसह दुष्काळी स्थितीचा परिणाम; गायीचे दूध ४३ रुपये

सोलापूर, : पावसाअभावी निर्माण झालेली दुष्काळी स्थिती आणि सणासुदीमुळे शहरासह जिल्ह्यात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढली आहे. त्यातच चाऱ्याच्या टंचाईमुळे दूध उत्पादनात घट झाल्याने दूध संस्थांमध्ये खरेदीसाठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. गायीच्या दुधाचा जाहीर खरेदी दर प्रतिलिटर ४१ रुपये असताना काही संस्था ४३ रुपयांपर्यंत दर देत असल्याने दुधाची पळवापळवी सुरू झाली आहे. पावसाची स्थिती अशीच राहिल्यास आगामी काळात दूध दर आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..जिल्ह्यात स्थानिक सहकारी दूध संस्थांसह शेजारील जिल्ह्यांतील तसेच परराज्यांतील खासगी दूध संस्थांकडून दूध खरेदी केले जाते. गायीच्या दूध दरात ११ ऑगस्टपासून वाढ करण्यात आली होती. त्यात सप्टेंबरपासून आणखी एक रुपयाची वाढ झाल्याने जाहीर खरेदी दर प्रतिलिटर ४१ रुपये झाला आहे. मात्र, दूध संकलनाची गरज भागविण्यासाठी काही संस्था ४३ रुपये प्रतिलिटर दर देत आहेत. म्हशीच्या दुधाचा दरही ५४ रुपयांवरून ५५.२० रुपये प्रतिलिटर झाला आहे. .Milk Rate : दूध खरेदी दरात प्रतिलिटर एक रुपयाची वाढ.गणेशोत्सवामुळे दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढली असून आता लक्ष्मीपूजन, नवरात्रोत्सव आणि त्यानंतर दिवाळीमुळे मागणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, पावसाअभावी चाऱ्याची उपलब्धता कमी झाल्याने दूध उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे मागणी वाढतानाच उत्पादन घटल्याने दूध संस्थांना अपेक्षित संकलनासाठी जादा दर देऊन दूध खरेदी करावी लागत आहे. .दूध विक्री, दुग्धजन्य पदार्थही महागदूध संस्थांनी विक्री दरात प्रतिलिटर दोन रुपयांची, तर दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्री दरात सुमारे १० टक्क्यांची वाढ केली आहे. पाकिटातील दुधाचे दर स्थिर असले तरी सुट्या दूध विक्रीच्या दरात वाढ झाली आहे. सध्या म्हशीचे दूध प्रतिलिटर ७०, तर गायीचे दूध ६० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. .सणासुदीत मागणी वाढलीलोणी, तूप, खव्याच्या मागणीत २० ते ३० टक्के वाढ चाऱ्याअभावी दूध उत्पादनावर परिणाम मागणीच्या तुलनेत उत्पादनात घट संस्थांमध्ये दूध खरेदीसाठी स्पर्धा काही संस्थांकडून गायीच्या दुधासाठी ४३ रुपये दरसणासुदीमुळे लोणी, तूप व खव्याच्या मागणीत २० ते ३० टक्के वाढ झाली आहे. मात्र, दूध उत्पादनातही जवळपास तितकीच घट झाली आहे. दुष्काळी स्थितीमुळे चाऱ्याच्या अभावाचा मोठा फटका बसला असून दूध संस्थांना गरज भागविण्यासाठी जादा दराने दूध खरेदी करावी लागत आहे. – सुमीत गांधी, दूध प्रक्रिया उद्योजक, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.