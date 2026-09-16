सोलापूर

Cow Milk Rates Rise To ₹43 Per Litre :दूध उत्पादन घटले; संस्थांत ‘पळवापळवी’ वाढली सणासुदीच्या मागणीसह दुष्काळी स्थितीचा परिणाम; गायीचे दूध ४३ रुपये

गणेशोत्सव ते दिवाळीपर्यंत दुग्धजन्य पदार्थांच्या मागणीत ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ; सुट्या दुधाचे दर वाढले, म्हशीचे दूध ७० तर गायीचे दूध ६० रुपयांवर
Milk Rate

Milk Rate

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर, : पावसाअभावी निर्माण झालेली दुष्काळी स्थिती आणि सणासुदीमुळे शहरासह जिल्ह्यात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढली आहे. त्यातच चाऱ्याच्या टंचाईमुळे दूध उत्पादनात घट झाल्याने दूध संस्थांमध्ये खरेदीसाठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. गायीच्या दुधाचा जाहीर खरेदी दर प्रतिलिटर ४१ रुपये असताना काही संस्था ४३ रुपयांपर्यंत दर देत असल्याने दुधाची पळवापळवी सुरू झाली आहे. पावसाची स्थिती अशीच राहिल्यास आगामी काळात दूध दर आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
Milk
Cow
milk dairy
Marathi News Esakal
www.esakal.com