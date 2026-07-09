सोलापूर

Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट

Latest Maharashtra milk procurement rate today: तुकाराम मुंढे यांच्या भेसळीविरोधी कारवाईचा परिणाम; अमूल संलग्न संघांकडून प्रमाणित गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर ४१ रुपये दर, राज्यातील संकलनात तब्बल २० लाख लिटरची घट
Relief for Dairy Farmers as Cow Milk Procurement Rate Reaches ₹41 per Litre

Relief for Dairy Farmers as Cow Milk Procurement Rate Reaches ₹41 per Litre

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-संदीप गायकवाड

उ. सोलापूर : गायीच्या दुधाच्या खरेदी दरात वाढ झाली असून ते प्रतिलिटर ४० रुपयांपुढे गेले आहेत. राज्यात दूध संकलन करणाऱ्या गुजरातमधील अमूलच्या संलग्न जिल्हा दूध संघांनी हे दर जाहीर केले आहेत. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील दूध संकलनात घट झाली आहे. यामागे अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा दावा दूध उत्पादकांकडून केला जात आहे.

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