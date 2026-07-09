Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट

-संदीप गायकवाडउ. सोलापूर : गायीच्या दुधाच्या खरेदी दरात वाढ झाली असून ते प्रतिलिटर ४० रुपयांपुढे गेले आहेत. राज्यात दूध संकलन करणाऱ्या गुजरातमधील अमूलच्या संलग्न जिल्हा दूध संघांनी हे दर जाहीर केले आहेत. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील दूध संकलनात घट झाली आहे. यामागे अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारवाईमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा दावा दूध उत्पादकांकडून केला जात आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...राज्यात गुजरातमधील सहकारी दूध संघांनी प्रमाणित गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर ४१ रुपये दर जाहीर केला आहे. यापूर्वी हा दर प्रतिलिटर ४० रुपये होता. मात्र, राज्यातील स्थानिक खासगी संस्था अद्याप गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर ३८ ते ३९ रुपये दर देत आहेत. यंत्रणांच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात सध्या दररोज सुमारे पावणेदोन कोटी लिटर दूध संकलित केले जाते. गतवर्षीच्या तुलनेत यात जवळपास २० लाख लिटरची घट झाली आहे..अन्न व औषध प्रशासनाने दूध भेसळीविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईमुळे ही घट झाल्याचा दावा उत्पादकांकडून केला जात आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दूध भेसळीविरोधात कठोर धोरण अवलंबल्याचा परिणाम दूध व्यवसायावर दिसून येत असल्याचेही सांगितले जात आहे. म्हशीच्या दुधाच्या संकलनातही मोठी घट झाली आहे. सध्या सोलापूरच्या दूध बाजारात म्हशीच्या दुधाला प्रति फॅटनुसार १२ रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळे प्रमाणित म्हशीच्या दुधाचे दर प्रतिलिटर ७२ ते १२० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत..स्थानिक दूध उद्योजकांकडून जुन्याच दराने खरेदीगुजरातमधील सहकारी संस्थांनी गायीच्या दुधाच्या खरेदी दरात वाढ केली असली, तरी राज्यातील स्थानिक खासगी संस्था अद्याप कमी दराने दूध खरेदी करत आहेत. राज्यातील दूध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर पुणे जिल्ह्यातील खासगी संस्थांच्या ताब्यात गेला असून, याच संस्था राज्यातील संपूर्ण दूध व्यवसाय नियंत्रित करत असल्याचा दावाही वेळोवेळी केला जात आहे..दूध निर्मितीसाठी मेलामाईन या रसायनाचा वापरभेसळखोर रासायनिक दूध तयार करण्यासाठी मेलामाईन या घातक रसायनाचा वापर करतात. हे रसायन दुधातील प्रथिनांचे प्रमाण कृत्रिमरीत्या वाढवून दाखवते. हे अत्यंत घातक असून, त्याच्या सेवनामुळे मूत्रपिंड निकामी होण्याचा धोका असतो. तसेच रासायनिक दूध तयार करताना निकृष्ट दर्जाच्या दूध भुकटीचाही वापर केला जातो. सामान्यतः ही दूध भुकटी कुत्रे व इतर पाळीव प्राण्यांच्या खाद्यासाठी वापरली जाते. मात्र, भेसळखोर त्याच भुकटीपासून रासायनिक दूध तयार करतात. राजकीय लागेबांधे आणि यंत्रणेतील कथित लाचखोरीमुळे या दूध माफियांवर अद्याप प्रभावी कारवाई झालेली नाही. मंचर येथील रासायनिक दूध प्रकरणातही या दूध माफियांची नावे पुढे आली आहेत. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून त्यांच्यावर कारवाई होणार का, याकडे दूध उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.राज्यातील दैनंदिन संकलन १.८० कोटी लिटरमहाराष्ट्रात सरासरी दररोज १.८० कोटी लिटर दूध संकलित होते. मे २०२६ मधील ताज्या आकडेवारीनुसार, दुग्ध आयुक्त कार्यालयाकडे १ कोटी ७९ लाख २२ हजार लिटर दूध संकलनाची नोंद आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.