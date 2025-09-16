Minister Bharat Gogawale:'मंत्री भरत गोगावलेंनी फुंकले महापालिका निवडणुकीचे बिगुल'; विकासकामांचे लोकार्पण; रॅलीद्वारे नागरिकांशी साधला संवाद

सोलापूर: प्रभाग क्र. १६ मधील ३ कोटी २० लाख रुपयांच्या विकासकामांचे रविवारी राज्याचे फलोत्पादन व रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. यानिमित्ताने त्यांनी युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख प्रियदर्शन साठे, राज्य प्रवक्त्या डॉ. ज्योती वाघमारे यांच्या माध्यमातून रॅलीद्वारे लोकांशी संवाद साधला. शिवसेनेने आगामी महापालिका निवडणुकीचे बिगुल या रॅलीच्या निमित्ताने वाजवल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.सकाळी शासकीय विश्रामगृहात त्यांचे प्रियदर्शन साठे यांनी स्वागत केले. त्यानंतर ज्योती वाघमारे यांच्यासह त्यांनी प्रभाग क्र.१६ मधील नागरिकांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. याप्रसंगी लोकसभा संपर्क प्रमुख महेश चिवटे, माजी राज्यमंत्री उत्तमप्रकाश खंदारे, साईनाथ अभंगराव, शहर प्रमुख सचिन चव्हाण, कार्यकारी सदस्य प्रिया परांडे यांच्यासह मोदी परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..जयशंकर तालीम, मोदीखाना समाज मंदिर, जांबमुनी मंदिराजवळील विकासकामे, न्यू जगजीवनराम झोपडपट्टीतील सार्वजनिक शौचालय दुरुस्ती, पोस्टल कॉलनी शेजारील मैदानात मुलांसाठी खेळणी, रत्नदीप, कृषी, विकास, ई. एस. आय., सह्याद्री नगर, मंजुषा सोसायटी, ज्ञानदीप सोसायटी येथे सीसीटीव्ही बसविणे, .Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.सातरस्ता येथील विनायक सभागृहात काँक्रीट रस्ता करणे, ओपन जिम साहित्य, चिंतलवार वस्तीतील समाजमंदिर, हुडकोतील पेव्हिंग ब्लॉक, सोनी नगर, मोदीखाना समाज मंदिर आदी अनेक विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.