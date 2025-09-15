सोलापूर

Minister Bharat Gogavale: आगामी जिल्हा परिषद, पंचायती समिती निवडणूका जिंका: मंत्री भरत गोगावले; मोहोळच्या विकासासाठी भरीव मदत करू

Win Local Elections to Strengthen Development: नागरिकांच्या सोयीसाठी व शाश्वत पाणीपुरवठ्या साठी 14 कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर करून आणली. आमदार खरे यांच्या माध्यमातून तालुक्यातील येणाऱ्या सर्व निवडणुका होतील .जिल्हा परिषदेला मला संधी मिळाली तर विकास काय असतो ते दाखवून देऊ.
Minister Bharat Gogawale addressing a gathering in Mohol, urging victory in ZP and Panchayat Samiti elections.

-राजकुमार शहा

मोहोळ: मोहोळकडे राजू खरे यांच्या माध्यमातून आमदारकीचा नवीन चेहरा आहे. भविष्यात येणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या निवडणुकीमध्ये विजय मिळवून सत्ता स्थापन करा आणि त्या माध्यमातून मिळवा निधी उपलब्ध होईल. त्यामुळे कोणाकडेही निधी मागण्याची  वेळ येणार नाही. सर्वांना ताकद देण्याचे काम आम्ही करू, मोहोळच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त मदत करू जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देऊ, असे प्रतिपादन रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी केले.

