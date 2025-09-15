Minister Bharat Gogavale: आगामी जिल्हा परिषद, पंचायती समिती निवडणूका जिंका: मंत्री भरत गोगावले; मोहोळच्या विकासासाठी भरीव मदत करू

-राजकुमार शहामोहोळ: मोहोळकडे राजू खरे यांच्या माध्यमातून आमदारकीचा नवीन चेहरा आहे. भविष्यात येणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत या निवडणुकीमध्ये विजय मिळवून सत्ता स्थापन करा आणि त्या माध्यमातून मिळवा निधी उपलब्ध होईल. त्यामुळे कोणाकडेही निधी मागण्याची वेळ येणार नाही. सर्वांना ताकद देण्याचे काम आम्ही करू, मोहोळच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त मदत करू जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देऊ, असे प्रतिपादन रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी केले. .आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.मंत्री गोगावले हे रविवार दि 14 रोजी मोहोळ तालुक्याच्या पाटकुल दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी शिंदे सेनेचे सोलापूर जिल्हाप्रमुख चरण राज चवरे यांच्या माध्यमातून तालुक्यातील पाटकूल येथे शिवसेनेच्या नूतन शाखेचे तसेच जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन मंत्री भरत गोगावले यांच्या हस्ते करण्यात आले त्यावेळी ते बोलत होते..यावेळी आमदार राजू खरे म्हणाले, मला मोहोळ मतदार संघातील शेतकऱ्यांसाठी 200 रस्ते करण्याची संधी द्यावी व त्यास मंजुरी द्यावी. मतदार संघात आज ही रस्त्यांची अवस्था बिकट आहे. शेतकरी जर शेतातून गावात आला , गावातून तालुक्याला आला , तालुक्यातून जिल्ह्याला आला , तरच त्याला सर्व गोष्टी समजणार आहेत त्यासाठी रस्ते खूप आवश्यक आहेत..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.यावेळी जिल्हाप्रमुख चरणराव चवरे म्हणाले, मोहोळ तालुक्यात जी विकास कामे झाली आहेत ती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले व आमदार राजू खरे यांच्या माध्यमातून झाली आहेत.पेनुर व पाटकुल ची नाळ कायमच जोडली आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी व शाश्वत पाणीपुरवठ्या साठी 14 कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर करून आणली. आमदार खरे यांच्या माध्यमातून तालुक्यातील येणाऱ्या सर्व निवडणुका होतील .जिल्हा परिषदेला मला संधी मिळाली तर विकास काय असतो ते दाखवून देऊ. यावेळी मोहोळ, टाकळी सिकंदर ,पाटकुल , पेनुर आदींसह अन्य गावातील ग्रामस्थ व शिवसेनेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.