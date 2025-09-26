सोलापूर

Minister Jayakumar Gore: सुईसुद्धा विकत घ्यावी लागणार नाही: पूरग्रस्तांना पालकमंत्री जयकुमार गोरे; महिन्याचे धान्य, दिवाळीच्या साहित्याचेही नियोजन

Minister Gore Promises Complete Support: महापुरामुळे बाधित झालेल्या ४० गावांसाठी प्रत्येकी एक या प्रमाणे नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे. या अधिकाऱ्याच्या खाली पाच ते सहा अधिकारी असणार आहेत. किती आणि काय साहित्य आवश्‍यक आहे?
Minister Jayakumar Gore

Minister Jayakumar Gore

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : महापुरात बाधित झालेल्यांना महिन्याभरात साधी सुई सुद्धा विकत घ्यायला लागू नये, या कुटुंबांना महिन्याचे धान्य, कपडे, कुटुंबातील महिलेला साडी, पुरुषाला कपडे आणि दिवाळीसाठी लागणारे साहित्य देण्याचेही नियोजन आम्ही केले आहे. महापुरामुळे बाधित झालेल्या ४० गावांसाठी प्रत्येकी एक या प्रमाणे नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे. या अधिकाऱ्याच्या खाली पाच ते सहा अधिकारी असणार आहेत. किती आणि काय साहित्य आवश्‍यक आहे? याची माहिती दोन सर्व्हेद्वारे दोन दिवसांत संकलित होईल, अशी माहिती पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
rain
Jayakumar Gore
district
rain damage crops
rainy session
Solapur
Flood damage to crops

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com