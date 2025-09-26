Minister Jayakumar Gore: सुईसुद्धा विकत घ्यावी लागणार नाही: पूरग्रस्तांना पालकमंत्री जयकुमार गोरे; महिन्याचे धान्य, दिवाळीच्या साहित्याचेही नियोजन

सोलापूर : महापुरात बाधित झालेल्यांना महिन्याभरात साधी सुई सुद्धा विकत घ्यायला लागू नये, या कुटुंबांना महिन्याचे धान्य, कपडे, कुटुंबातील महिलेला साडी, पुरुषाला कपडे आणि दिवाळीसाठी लागणारे साहित्य देण्याचेही नियोजन आम्ही केले आहे. महापुरामुळे बाधित झालेल्या ४० गावांसाठी प्रत्येकी एक या प्रमाणे नोडल अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे. या अधिकाऱ्याच्या खाली पाच ते सहा अधिकारी असणार आहेत. किती आणि काय साहित्य आवश्यक आहे? याची माहिती दोन सर्व्हेद्वारे दोन दिवसांत संकलित होईल, अशी माहिती पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.जिल्ह्यातील महापुराच्या पार्श्वभूमीवर आज पालकमंत्री गोरे यांनी जिल्हा नियोजन भवनात बैठक घेतली. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पालकमंत्री गोरे म्हणाले, सीना नदीच्या महापुराचा फटका जिल्ह्यातील साधारण ४० गावातील ४५०० कुटुंबांना बसला असल्याचे प्राथमिक पाहणीतून समोर आले आहे. हा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढेल असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला. येत्या आठवड्यात पूरग्रस्तांचे जीवनमान सुरळीत केले जाईल. या कालावधीत नुकसानीचे पंचनामे करून शासनाकडे एकत्रित अहवाल पाठविला जाईल..पूर व्यवस्थापनाची माहिती घेऊधाराशिव जिल्ह्यातील सीना-कोळेगाव धरणातून सीना नदीच्या पात्रात खूप मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडले गेले. त्यामुळे जिल्ह्यात सीना नदीला महापूर आला. या कालावधीत जिल्ह्यातही सीनेच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. या धरणाच्या पूर व्यवस्थापनात काही चूक झाली आहे का? याचीही माहिती घेतली जाईल, अशी माहिती पालकमंत्री गोरे यांनी दिली..पानगाव, कळंबवाडीतील नुकसानीची पाहणीपानगाव ः अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी पानगाव, कळंबवाडी (पा.) येथे भेट दिली. पानगावचे सरपंच जयसिंगराव देशमुख यांनी पानगाव आणि परिसरातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती दिली. बार्शी तालुक्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करत गौडगाव, बाबी(आ), कळंबवाडी(पा) येथून दुपारी पालकमंत्री पानगाव येथे आले होते. भोगावती नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना पुरामुळे मोठा फटका बसला असून पिकांसह शेतकऱ्यांच्या शेतातील माती वाहून जाण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यासर्व नुकसानग्रस्तांना निकषात बसवून शासन सर्वतोपरी मदत करेल, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी शेतकऱ्यांना दिली. यावेळी आमदार राणा जगजितसिंह पाटील, माजी आमदार राजेंद्र राऊत आदी उपस्थित होते..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.सध्या आम्ही पहिल्या टप्प्यात पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुरळीत करण्याचे आमचे ध्येय आहे. हे काम झाल्यानंतर वाहून गेलेली शेती, शेतीचे झालेले नुकसान याचे पंचनामे आपण करणार आहोत. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे, शेतकऱ्यांना पुन्हा उभा करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व मदत शासनाकडून दिली जाईल.- जयकुमार गोरे, पालकमंत्री, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.