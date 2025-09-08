सोलापूर

Minister Jayakumar Gore: ‘उन्होंने खुद के गिरेबान में झाँकना चाहिये...’; ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरेंचा धैर्यशील मोहिते-पाटलांना टोला

Political War of Words: मी जेव्हा पालकमंत्री झालो, तेव्हाच अवैध व्यवसाय चालू देणार नाही, ही भूमिका मांडली होती. त्या अनुषंगाने कुर्डू गावात परवा पोलिस अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली. अद्याप कारवाई चालू आहे. जिल्ह्यातील अवैध व्यवसाय 100 टक्के थांबले, असे मी म्हणणार नाही.
सोलापूर : माढा तालुक्यातील कुडू गावात पोलिस अधिकाऱ्यांना धमकावतानाचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांना एका मध्यस्थी नेत्याने बाबा जगताप यांना कॉन्फरन्स कॉल जोडून दिला होता, असा दावा खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी केला आहे. तसेच त्या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. त्याला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी, ‘ज्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे, त्यांनी ‘खुदके गिरेबान में झाकना चाहिये...’. त्यांनी स्वतःकडे बघितलं पाहिजे की आपण नेमके काय करतोय, असा टोला लगावला.

