Minister Jayakumar Gore: ‘उन्होंने खुद के गिरेबान में झाँकना चाहिये...’; ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरेंचा धैर्यशील मोहिते-पाटलांना टोला

सोलापूर : माढा तालुक्यातील कुडू गावात पोलिस अधिकाऱ्यांना धमकावतानाचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांना एका मध्यस्थी नेत्याने बाबा जगताप यांना कॉन्फरन्स कॉल जोडून दिला होता, असा दावा खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी केला आहे. तसेच त्या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. त्याला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी, 'ज्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आहे, त्यांनी 'खुदके गिरेबान में झाकना चाहिये...'. त्यांनी स्वतःकडे बघितलं पाहिजे की आपण नेमके काय करतोय, असा टोला लगावला. .MP Dhairyasheel Mohite-Patil: दबावापोटी अजित पवारांवर प्रोटोकॉल सोडून बोलण्याची वेळ: खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील; मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे.पालकमंत्री गोरे म्हणाले, मी जेव्हा पालकमंत्री झालो, तेव्हाच अवैध व्यवसाय चालू देणार नाही, ही भूमिका मांडली होती. त्या अनुषंगाने कुर्डू गावात परवा पोलिस अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली. अद्याप कारवाई चालू आहे. जिल्ह्यातील अवैध व्यवसाय 100 टक्के थांबले, असे मी म्हणणार नाही. पण, बहुतांश ठिकाणी त्यावर आळा घालण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. त्यावर आम्हाला यशही आलं आहे. अजूनही काही ठिकाणी अशा पद्धतीने उपसा सुरू आहे, त्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना संबंधितांवर कारवाई करण्याची सूचना मी दिलेल्या आहेत, असेही गोरे यांनी स्पष्ट केले..गोरे म्हणाले, एमपीडी कायद्यांतर्गत कधी नव्हे; एवढी मोठी कारवाई आपण केलेली आहे. आणखी काही लोकांवर ती कारवाई प्रस्तावित आहे आणि ती होईलही. अजितदादांनी त्यांची भूमिका मांडलेली आहे. त्याचे समर्थन कोणी करत नसलं तरी तो प्रकार गैरसमजातून झालेला आहे. या घटनेचं राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..अवैध व्यवसायाच्या विरोधात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभा आहे. कुठल्या परिस्थितीमध्ये अशा अधिकाऱ्यांवर किंवा व्यवस्थेवर तसा दबाव येणार नाही आणि आला तरी प्रशासनाच्या पाठीशी मुख्यमंत्री ठामपणे उभे आहेत. चांगलं काम करणाऱ्या, बेकायदेशीर कामाला आळा घालणाऱ्या, लोकाभिमुख काम करणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या पाठीशी मी उभा आहे, असेही गोरे यांनी स्पष्ट केले..IPS Anjana Krishna: 'आयपीएस अंजना कृष्णा यांना समर्थन वाढू लागले'; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची संभाषणाची क्लिप देशभर व्हायरल.ओबीसींसाठी फडणवीसांनी खूप सोसलंओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी जेवढे सोसलं आहे, ते अन्य कुणी सोसलं नाही. त्यांच्यावर झालेले शाब्दिक, वैचारिक आणि व्यक्तिगत हल्ले किंवा त्यांना आजपर्यंत केलं गेलेलं टार्गेट हे ओबीसीच्या हक्काचे रक्षण करताना केलं गेलं आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसी समाजाच्या हक्कावर कुठलीही गदा येणार नाही, अडचण येणार नाही. यासाठी आश्वस्त केले आहे, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी म्हटले आहे.