Solapur News: 'मंत्री, अधिकाऱ्यांचे पूरपर्यटन झाले; ग्रामीण भाग बाधितांना मदतीची प्रतीक्षाच', महापुरामुळे नदीकाठावरील ८० गावांमध्ये हाहाकार

सोलापूर: मागील आठवड्यापासून जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. तर सीना नदीच्या महापुरामुळे नदीकाठावरील ८० हून गावांमध्ये हाहाकार उडाला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह अर्धा डझन मंत्र्यांनी पाहणी दौरे केले, आश्वासने दिली. त्यास आठवडा उलटून गेला. मात्र अद्यापपर्यंत शेतकरी, बाधितांच्या हातात प्रत्यक्षात कोणतीही आर्थिक मदत पडली नाही. शासनाच्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट मदत येण्यासाठी पंचनामे, केवायसी आदी सोपस्कार पाड पाडण्यास बराच कालावधी जाईल. पण, प्रशासनाकडून ज्या कुटुंबांनी पाण्याच्या भीतीने राहती घरे अंगावरील कपड्यासह सोडली. त्यांच्या हातात काय दिले तर प्रतिकुटुंब १० किलो तांदूळ, १० किलो गहू आणि जनावरांना चारा. पण, जे कुटुंब उघड्यावर आले त्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होईल का? याचे उत्तर नाही असेच आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, कृषी विभाग व जलसंपदा या विभागाचे कर्मचारी पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी आघाडीवर आहेत. पण पोलिस, बांधकाम यासह इतर अनेक विभाग आहेत, ज्यांच्याकडे मोठे मनुष्यबळ आहे. त्या विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आपत्ती काळात जबाबदारी दिलेली नाही. प्रशासकीय स्तरावर बैठका, नियोजन होत असले तरी गाव व तालुका स्तरावर त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही..पुरात अडकलेल्या व घरात पाणी शिरल्याने घर सोडलेल्या कुटुंब व नागरिकांची माहिती येण्यास चार दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी ८८ गावे बाधित झाली असल्याचे सांगितले तर जलसंपदा विभागाने हा आकडा १२९ सांगितला. जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेस घरांचे नुकसान, पंचनामे करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. पण यामध्येही पूरग्रस्त असलेल्या कुटुंबाची तालुकानिहाय माहिती संकलित होण्यास आठ दिवसांचा कालावधी आहे..पूरग्रस्तांचे संतप्त सवालप्रशासन कशाची पाहणी करणार आहे, कधी मदत देणार आहे? अजूनही काही लोकांचे पंचनामे झाले नाहीत तर मदत कधी मिळणार, असा संतप्त सवाल नागरिक करत आहेत.एनजीओ, लोकप्रतिनिधींची मदतसीना नदीस आता दुसऱ्या वेळी महापूर आला असून प्रशासनाकडून अद्याप पाहणी करणे, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे काम सुरू आहे. गावातील पूरग्रस्तांना विविध सामाजिक संस्था, संघटना व राजकीय नेत्यांकडून मदतीचा वाटप केले जात आहे. पण पूरग्रस्तांना प्रशासनाकडून जी मदतीची अपेक्षा आहे, ती अद्याप मिळाली नसल्याच्या तक्रारी नागरिक करत आहेत..शेजारील जिल्ह्यात मदतीचा पूरशेजारील लातूर, बीड, धाराशिव जिल्ह्यात प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी थेट बांधावर, ज्या घरात पाणी शिरले आहे, ज्या कुटुंबातील व्यक्ती मृत झाली आहे, ज्यांची दुभती जनावर वाहून गेली आहेत, त्यांच्या हाती मदतीचा धनादेश, कपडे, धान्य साहित्य दिले जात आहे..कृषिमंत्र्यांच्या तंबीनंतर अधिकारी भेटीला...तहसीलदार, प्रांताधिकारी कार्यालयात बसूनच नियोजन करत आहेत, ग्राउंडवर काय चालले आहे, हे त्यांना माहितीच नाही. लोक मदत मिळाली नसल्याचे प्रश्न मांडतात तुम्ही टेबलवर बसून काय करता? असा सवाल कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्यासह सर्वच यंत्रणा शेतकरी व पूरग्रस्तांच्या भेटीला गेली आहे. निवारा केंद्रातील नागरिकांना भेटणे, त्यांची चौकशी केली जात असली तरी अद्याप एकाही पूरग्रस्तास प्रशासनाची आर्थिक मदत मिळाली नाही.