Solapur News: 'मंत्री, अधिकाऱ्यांचे पूरपर्यटन झाले; ग्रामीण भाग बाधितांना मदतीची प्रतीक्षाच', महापुरामुळे नदीकाठावरील ८० गावांमध्ये हाहाकार

Flood-Hit Areas in Maharashtra: शासनाच्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात थेट मदत येण्यासाठी पंचनामे, केवायसी आदी सोपस्कार पाड पाडण्यास बराच कालावधी जाईल. पण, प्रशासनाकडून ज्या कुटुंबांनी पाण्याच्या भीतीने राहती घरे अंगावरील कपड्यासह सोडली.
Flood-hit riverbank villages in Maharashtra; officials tour affected areas while villagers await relief.

सोलापूर: मागील आठवड्यापासून जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. तर सीना नदीच्या महापुरामुळे नदीकाठावरील ८० हून गावांमध्ये हाहाकार उडाला आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह अर्धा डझन मंत्र्यांनी पाहणी दौरे केले, आश्वासने दिली. त्यास आठवडा उलटून गेला. मात्र अद्यापपर्यंत शेतकरी, बाधितांच्या हातात प्रत्यक्षात कोणतीही आर्थिक मदत पडली नाही.

