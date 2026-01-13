सोलापूर

Solapur News: साेलापुरातील रिमांड होममधून अल्पवयीन मुलगा बेपत्ता; दुसऱ्यांदा घडला प्रकार, सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह!

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : सोलापुरातील रिमांड होममधून अक्कलकोट तालुक्यातील १६ वर्षीय मुलगा बेपत्ता झाला आहे. कोणीतरी आमिष दाखवून त्याला पळवून नेल्याची फिर्याद सदर बझार पोलिसांत दाखल झाली आहे. विशेषबाब म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी हाच मुलगा रिमांड होममधून बेपत्ता झाला होता. यावरून रिमांड होममधील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

