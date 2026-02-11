Solapur News: प्रियकरासह १६ वर्षीय मुलीने पिले विष; कुटुंबीयांनी विवाहास नकार दिल्याने उचललं टाेकाचे पाऊल, साेलापुरात खळबळ!

सोलापूर: मैत्रिणीसोबत विवाह करण्यास घरातील लोकांनी नकार दिला. तो नकार तरुणाने मैत्रिणीलाही कळविला. रागाच्या भरात दोघांनीही कुंभारी ते होटगी रोडकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील मैदानात किटकनाशक प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...दोघांनाही तातडीने खासगी रुग्णालयातून सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. दोघांचीही प्रकृती स्थिर असल्याची नोंद सिव्हिल पोलिस चौकीत झाली आहे. विशेष बाब म्हणजे मुलीचे वय १६ आणि मुलाचे वय १८ आहे. दोघांचेही लग्नाचे वय नसताना त्यांनी विवाहासाठी कुटुंबियांकडे परवानगी मागितली होती..सिव्हिल पोलिस चौकीतील नोंदीनुसार...ज्याच्यावर जिवापाड प्रेम केले, त्याच्यासोबत विवाहासाठी घरच्यांनी नकार दिल्याच्या कारणातून १६ वर्षीय मुलीने किटकनाशक प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. हा प्रकार सोमवारी सायंकाळी कुंभारी ते होटगीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील मैदानात घडला. सोलापूर शहरातील मल्लिकार्जुन नगरातील ती मुलगी आहे. किटकनाशक प्राशन केल्याने तिला त्रास होऊ लागला. त्यावेळी तिच्या वडिलांनी उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. याची नोंद सिव्हिल पोलिस चौकीत झाली आहे..Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...दुसरीकडे घरातील लोकांनी लग्नाला नकार दिल्याने तरुणाने पिकावर फवारणीचे औषध प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. हा प्रकार सेामवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास उघडकीस आला. श्रीराज लक्ष्मण खानापुरे (वय १८, रा. कुंभारी, ता. दक्षिण सोलापूर) असे त्या तरुणाचे नाव आहे. श्रीराजने कुंभारी गावापासून होटगीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील मैदानात रागाच्या भरात पिकावर फवारणीचे औषध प्राशन केले. यात त्याला त्रास होऊ लागल्याने खासगी रुग्णालयात उपचार करून नातेवाईकाने रात्री साडेनऊच्या सुमारास सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.