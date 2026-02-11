सोलापूर

Solapur News: प्रियकरासह १६ वर्षीय मुलीने पिले विष; कुटुंबीयांनी विवाहास नकार दिल्याने उचललं टाेकाचे पाऊल, साेलापुरात खळबळ!

Teenage couple poison case Maharashtra update: विवाहास नकार दिल्याने प्रियकरासह १६ वर्षीय मुलीचा आत्महत्येचा प्रयत्न
Shock in Solapur: 16-Year-Old Girl Takes Extreme Step with Boyfriend

Shock in Solapur: 16-Year-Old Girl Takes Extreme Step with Boyfriend

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: मैत्रिणीसोबत विवाह करण्यास घरातील लोकांनी नकार दिला. तो नकार तरुणाने मैत्रिणीलाही कळविला. रागाच्या भरात दोघांनीही कुंभारी ते होटगी रोडकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील मैदानात किटकनाशक प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

Loading content, please wait...
crime
family
marriage
district
love story
Opposition
Solapur
minor girl victim

Related Stories

No stories found.