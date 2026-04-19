Solapur Crime: साेलापूरात अल्पवयीन मुलीचा विवाह; पीडिता गर्भवती पतीसह ७ जणांवर गुन्हा, माहिती लपवल्याने डॉक्टरवरही कारवाई!

सोलापूर : एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा विवाह लावून तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या अत्याचारामुळे पीडित मुलगी गर्भवती राहिली असून, या प्रकरणी पती, सासू-सासरे, आई-वडील आणि माहिती लपवणारे तत्कालीन वैद्यकीय अधिकारी अशा एकूण सात जणांविरुद्ध जोडभावी पेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मुख्य सेविका तथा सहायक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी शैला प्रभाकर धुमाळ यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता २०२३, पोक्सो कायदा आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्ह्याची नोंद केली आहे. ३० नोव्हेंबर २०२४ रोजी पीडित मुलीचा विवाह अजय रमेश गायकवाड याच्याशी लावून देण्यात आला होता. विवाह झाला तेव्हा आणि त्यानंतरही मुलगी अल्पवयीन असताना (वय १७ वर्ष, ११ महिने) तिच्याशी पती अजय याने वारंवार शरीरसंबंध ठेवले. त्यामुळे ती गर्भवती झाली..या प्रकरणी सहायक पोलिस निरीक्षक स्वाती येळे तपास करीत आहेत. सहायक पोलिस आयुक्त प्रताप पोमण, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सूरज मुलाणी यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन तपासाच्या सूचना दिल्या आहेत..यांच्यावर झाला गुन्हा दाखलअजय रमेश गायकवाड (पती), शकुंतला रमेश गायकवाड (सासू), रमेश गायकवाड (सासरे), सागर रमेश गायकवाड (दीर) (सर्व रा. रमांजली चौक, न्यू बुधवार पेठ) यांच्यासह मुलीचे आई- वडील व तत्कालीन वैद्यकीय अधिकारी (महिला रुग्णालय व साबळे केंद्र)..'या' रुग्णालयातील डॉक्टरांवरही कारवाईया बालविवाह प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, पीडित मुलगी तपासणीसाठी साबळे आरोग्य केंद्र आणि महिला शासकीय रुग्णालयात गेली असता, तेथील तत्कालीन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी ती अल्पवयीन आणि गर्भवती असल्याची माहिती असूनही पोलिसांना कळवली नाही. कायद्यानुसार अशा प्रकरणांची माहिती जवळच्या पोलिस ठाण्याला देणे बंधनकारक असतानाही माहिती न देता कसूर केल्याबद्दल संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.