सोलापूर

'इन्स्टाग्रामवर अल्पवयीन मुलीची तरुणाशी ओळख'; तिने भेटण्यासाठी डेहराडून गाठलं अन् धक्कादायक माहिती आली समाेर..

minor girl Instagram friend: स्थानिक पोलिसांनी मुलीचा शोध घेऊन तिला सुरक्षित ताब्यात घेतले. आरोपी तरुणाबाबत तपास सुरू असून सायबर क्राइम विभागालाही यात सहभागी करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे सोशल मीडियावर अल्पवयीन मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
Police investigating the case involving a minor girl who travelled to Dehradun after an Instagram friendship.

Police investigating the case involving a minor girl who travelled to Dehradun after an Instagram friendship.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पांगरी: इन्स्टाग्रामवर ओळख झालेल्या तरुणाला भेटण्यासाठी डेहराडून (उत्तराखंड) येथे पांगरीची अल्पवयीन मुलगी गेली होती. तिच्या शोधासाठी तत्काळ एक विशेष पथक तयार करून ते उत्तराखंडकडे पाठविले होते. डेहराडून रेल्वे स्थानकावर पथकाने मुलीचा शोध लावून तिला सुरक्षित ताब्यात घेतले. पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून तिला पांगरी पोलिसांनी तिच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Social Media
online
district
boyfriend
instagram
Solapur
minor girl victim

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com