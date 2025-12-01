'इन्स्टाग्रामवर अल्पवयीन मुलीची तरुणाशी ओळख'; तिने भेटण्यासाठी डेहराडून गाठलं अन् धक्कादायक माहिती आली समाेर..

पांगरी: इन्स्टाग्रामवर ओळख झालेल्या तरुणाला भेटण्यासाठी डेहराडून (उत्तराखंड) येथे पांगरीची अल्पवयीन मुलगी गेली होती. तिच्या शोधासाठी तत्काळ एक विशेष पथक तयार करून ते उत्तराखंडकडे पाठविले होते. डेहराडून रेल्वे स्थानकावर पथकाने मुलीचा शोध लावून तिला सुरक्षित ताब्यात घेतले. पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून तिला पांगरी पोलिसांनी तिच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले. .श्रीगोंदे तालुका हादरला ! 'उक्कडगावमध्ये ट्रॅक्टर उलटून दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू'; माय-लेकी गंभीर जखमी, महिलेचा ट्रॅक्टरवरील ताबा सुटला अन्...याबाबत पांगरी पोलिस ठाण्यात १६ नोव्हेंबरला गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास पोलिस हेडकॉन्स्टेबल सातपुते यांच्याकडे होता. मुलगी अल्पवयीन असल्याने तातडीने तपास करण्यात यावा, अशा सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आल्या होत्या. तपासादरम्यान कोणतेही ठोस धागेदोरे उपलब्ध नसताना ही गोपनीय बातमीदारांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तसेच स्थानिक पातळीवरच्या चौकशीतून, पीडित मुलगी ही इंस्टाग्रामवर मैत्री झालेल्या तरुणाला भेटण्यासाठी डेहराडूनला गेल्याचे समोर आले. .तत्काळ एक विशेष पथक तयार करून ते उत्तराखंडकडे रवाना करण्यात आले. २० नोव्हेंबरला डेहराडून रेल्वे स्थानकावर पथकाने मुलीचा शोध लावून तिला सुरक्षित ताब्यात घेतले आणि पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून तिला तिच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले..माेठी बातमी ! 'वाहनांच्या नूतनीकरण शुल्कात तिपटीने वाढ'; प्रमाणपत्रासाठीही दरवाढ लागू, वाहनधारकांवर भार वाढला.या संपूर्ण कारवाईत पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अप्पर पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अशोक सायकर यांचे मार्गदर्शन लाभले. तपास कार्यवाही सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंतकुमार काटकर, संजय सातपुते, पोका राम शिंदे, पोका रतन जाधव तसेच सायबर शाखा यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे सुकर झाली. पांगरी पोलिसांनी दाखविलेल्या तत्परतेमुळे एक अल्पवयीन मुलगी सुरक्षित घरी परतल्याने पालकांनी सुटकेचा श्वास टाकला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.