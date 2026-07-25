Abhijeet Patil Visits Madha Vitthal Temple: देवशयनी आषाढी एकादशीनिमित्त आमदार अभिजीत पाटील यांनी घेतले माढयातील श्री विठ्ठल मंदिरात दर्शन; मतदारसंघाच्या विकासासाठी साकडे

किरण चव्हाणमाढा, ता. : देवशयनी आषाढी एकादशीनिमित्त शनिवारी (ता. २५) सकाळी सहा वाजता माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी माढयातील ऐतिहासिक श्नी विठ्ठल मंदिरात जाऊन विठुरायाचे मनोभावे दर्शन घेतले. यावेळी आमदार अभिजीत पाटील यांनी विठ्ठल-रुक्मिणीच्या मूर्तीची पूजा करून आरती केली. .आषाढी एकादशी हा आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत पवित्र आणि आनंदाचा सण आहे. या मंगल दिनी विठुरायाच्या चरणी नतमस्तक होताना मनात एकच भावना आहे की, माझ्या माढा मतदारसंघातील प्रत्येक नागरिकाचे जीवन सुख, समृद्धी आणि समाधानाने न्हाऊन निघू दे..Abhijeet Dipke: अभिजित दिपकेंना टायफॉइडची लागण, Video शेअर करत दिली माहिती; CJP आंदोलनाचं काय होणार? .विठ्ठल चरणी प्रार्थना करताना मतदारसंघातील बळीराजाला उत्तम पर्जन्यवृष्टी लाभू दे, सर्वांना उत्तम आरोग्य लाभू दे आणि माढा मतदारसंघाचा प्रलंबित व सर्वांगीण विकास वेगाने पूर्ण होऊ दे, असे साकडे घातले आहे..Chaturmas 2026 Dos & Don'ts: आजपासून चातुर्मासाला सुरुवात; या काळात काय करावं, काय टाळावं? जाणून घ्या नियम आणि धार्मिक महत्त्व.यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य आनंद कानडे, शहाजी साठे, दिनेश जगदाळे, गणेश भांगे, अजित गवळी, सागर पाटील, सागर खरात, आबासाहेब साठे, अनिल कदम, पिंटू कदम, स्वाभिमान कदम, अक्षय शिंदे, पुजारी, स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि विठ्ठल भक्तांची मोठी उपस्थिती होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.