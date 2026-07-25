सोलापूर

Abhijeet Patil Visits Madha Vitthal Temple: देवशयनी आषाढी एकादशीनिमित्त आमदार अभिजीत पाटील यांनी घेतले माढयातील श्री विठ्ठल मंदिरात दर्शन; मतदारसंघाच्या विकासासाठी साकडे

MLA Abhijeet Patil Visits Historic Vitthal Temple in Madha: देवशयनी आषाढी एकादशीनिमित्त आमदार अभिजीत पाटील यांनी माढ्यातील ऐतिहासिक श्री विठ्ठल मंदिरात दर्शन घेऊन विठ्ठल-रुक्मिणीची पूजा व आरती केली.
Abhijeet Patil Visits Madha Vitthal Temple

Abhijeet Patil Visits Madha Vitthal Temple

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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किरण चव्हाण

माढा, ता. : देवशयनी आषाढी एकादशीनिमित्त शनिवारी (ता. २५) सकाळी सहा वाजता माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील यांनी माढयातील ऐतिहासिक श्नी विठ्ठल मंदिरात जाऊन विठुरायाचे मनोभावे दर्शन घेतले. यावेळी आमदार अभिजीत पाटील यांनी विठ्ठल-रुक्मिणीच्या मूर्तीची पूजा करून आरती केली.

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