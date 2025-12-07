Babasaheb Deshmukh: राजकारणात परिस्थितीनुरूप घेतलेले निर्णयच दिशादर्शक ठरतात : आमदार बाबासाहेब देशमुख; युती-आघाडीबाबत काय म्हणाले..

- दत्तात्रय खंडागळेसांगोला : “राजकारणात कोणी कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो; परिस्थितीनुरूप घेतलेले निर्णयच काळाला दिशादर्शक ठरतात”, असे मत शेकापचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी व्यक्त केले. सांगोला नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपसोबत झालेल्या युतीनंतर आणि आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ते ‘दैनिक सकाळ’शी बोलत होते..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .आमदार डॉ. देशमुख म्हणाले, “राजकारणात टीका-टिप्पणी तर नेहमीच असते. आज टीका करणारे उद्या सोबतही असू शकतात. आम्ही टीकेकडे फार लक्ष देत नाही. तालुक्याचा विकास हेच आमचे ध्येय आहे आणि त्यासाठी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणे आवश्यक असते.” नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपसोबत केलेल्या युतीबाबत बोलताना ते म्हणाले की, “ही युती विकासाच्या दृष्टीने केली. आम्ही सर्वपक्षीय युतीचाही विचार केला होता; पण काही अडचणी निर्माण झाल्या. मात्र तालुक्याचा विकास आणि लोकांचे प्रश्न सोडवणे हेच लक्ष्य असल्याने उपलब्ध परिस्थितीत योग्य वाटणारा निर्णय घेतला.”.जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुका : अद्याप निर्णय नाहीआगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांबाबत ते म्हणाले की, “युती किंवा आघाडीबाबत आम्ही अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. निवडणुका लागल्या की कार्यकर्त्यांसोबत, स्थानिक पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करूनच अंतिम धोरण ठरवू. ही निवडणूक ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे. त्यामुळे त्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. आगामी निवडणूकीत ही आघाडी अशीच राहील, त्यामध्ये बदल होतील किंवा इतर पक्षही सामील होतील. राजकारणात काहीही घडू शकते त्यामुळे आजच त्याबाबत बोलणे उचित होणार नाही”.“मी टीका करण्याचे टाळतो, परंतु प्रसंगी उत्तर द्यावेच लागते…”आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख पुढे म्हणाले –“माझा स्वभाव शांत. मी अनावश्यक टीका करीत नाही आणि इतरांवरील टीका करण्याचे टाळतो. पण राजकारणात काहीवेळा गैरसमज निर्माण करणाऱ्या गोष्टी सांगितल्या जातात, आरोप केले जातात. अशावेळी प्रसंगी उत्तर द्यावेच लागते. सकारात्मक दृष्टिकोन आणि काम करण्याची मनापासूनची इच्छा यामुळेच मला लोकांनी आमदार बनवले.”. “राजकारणात सकारात्मकता महत्त्वाची” -डॉ. बाबासाहेब देशमुख म्हणाले – “कोणतीही निवडणूक असो, तिचा विचार फक्त निवडणुकीपुरता करावा. निवडणूक संपली की टक्कर, रणनीती, आरोप–प्रत्यारोप विसरून पुढे जायला हवे. तालुक्याच्या विकासासाठी आणि लोकांच्या समस्यांसाठी मी जास्त वेळ देतो.” ते पुढे म्हणाले की, “राजकारणात कधीही काहीही घडू शकते. पण आपला दृष्टिकोन सकारात्मक असेल आणि उद्दिष्ट विकासाचे असेल, तर कोणाची टीका फारशी महत्त्वाची राहत नाही. लोकांशी संवाद, त्यांचे प्रश्न आणि त्यांचे समाधान—यालाच मी प्राधान्य देतो.”.Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.“राजकीय दृष्ट्या सांगोला शांततामयच” - डॉ. बाबासाहेब देशमुख म्हणाले – “स्वर्गीय आबासाहेबांच्या काळापासून सांगोल्याकडे राज्याने नेहमी शांततामय तालुक्याचा दृष्टिकोन ठेवून पाहिले आहे. आजही आम्ही त्यांच्या विचारांचा आदर्श ठेवूनच मार्गक्रमण करतो. निवडणुकांमध्ये राजकीय टीका–टिप्पणी होत असतात, मतभेदही निर्माण होतात; पण तेवढ्यावरच सर्व काही थांबत नाही. माजी आमदार शहाजी बापू पाटील, माजी आमदार दीपक आबा साळुंखे पाटील यांच्यासह तालुक्यातील सर्व नेतेमंडळी निवडणुकीत जरी परस्परांवर काही बोललो असू, तरी निवडणूक संपताच आम्ही पुन्हा एकत्र काम करतो, बोलतो. हेच सांगोल्याचे वैशिष्ट्य आहे. म्हणूनच राजकीय दृष्ट्या सांगोला हा शांतताप्रिय होता, आहे आणि पुढेही राहणार—हेच खरे सत्य आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.