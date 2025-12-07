सोलापूर

Babasaheb Deshmukh: राजकारणात परिस्थितीनुरूप घेतलेले निर्णयच दिशादर्शक ठरतात : आमदार बाबासाहेब देशमुख; युती-आघाडीबाबत काय म्हणाले..

Babasaheb Deshmukh’s strategic approach ahead of elections: स्थानिक कार्यकर्ते आणि राजकीय निरीक्षक या विधानाचे वेगवेगळे अर्थ काढत असून आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशमुख पुढे कोणती भूमिका घेतात, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
“Politics Needs Situational Wisdom,” says Deshmukh; Reveals Stand on Alliance &amp; Front Options

"Politics Needs Situational Wisdom," says Deshmukh; Reveals Stand on Alliance & Front Options

सांगोला : “राजकारणात कोणी कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो; परिस्थितीनुरूप घेतलेले निर्णयच काळाला दिशादर्शक ठरतात”, असे मत शेकापचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी व्यक्त केले. सांगोला नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपसोबत झालेल्या युतीनंतर आणि आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ते ‘दैनिक सकाळ’शी बोलत होते.

