Babasaheb Deshmukh: कार्यकर्ते जो निर्णय देतील, तशीच भूमिका घेणार: आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख; वैयक्तिक टीका खपवून घेणार नाही!

Maharashtra election political statement: आमदार देशमुखांचा कार्यकर्त्यांना आश्वासन: निर्णयानुसार भूमिका घेणार
“Personal Criticism Will Not Be Tolerated,” Says MLA Babasaheb Deshmukh

“Personal Criticism Will Not Be Tolerated,” Says MLA Babasaheb Deshmukh

सांगोला : शेतकरी कामगार पक्ष हा कोणत्याही एका कुटुंबाचा नसून तो शेतकरी व कष्टकरी जनतेचा आहे. येणाऱ्या निवडणुकांबाबत कार्यकर्ते जो निर्णय देतील, तोच निर्णय स्वीकारून त्याप्रमाणे भूमिका घेतली जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी दिले.

