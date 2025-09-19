सोलापूर

MLA Bachchu Kadu: अन्यथा भाजपचा बॅलेट कोरा करणार: आमदार बच्चू कडू; शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या आश्वासनाच काय झालं

Satbara Assurance Forgotten: करमाळा तालुक्यातील विविध प्रश्नावरही प्रकाश टाकला. रिटेवाडी उपसा सिंचन योजना तसेच ४० गावांचा प्रश्नदेखील लवकरच हातात घेऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी साखर कारखाने एफआरपीप्रमाणे जर दर न दिल्यास साखर कारखान्यांवर आंदोलन करण्यात येईल.
MLA Bachchu Kadu warns BJP over unfulfilled farmers’ Satbara promise, threatens blank ballot.

MLA Bachchu Kadu warns BJP over unfulfilled farmers’ Satbara promise, threatens blank ballot.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

केम: देवाभाऊ यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन यांनी विधानसभेवेळी दिले होते. मात्र आज ते शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करत नाहीत. सरकारला शेतकऱ्यांचा विसर पडला आहे. सातबारा कोरा केला नाही तर आमचा शेतकरी भाजपचा बॅलेट पेपर कोरा करेल असा इशारा माजी आमदार बच्चू कडू यांनी दिला.

Loading content, please wait...
Bjp
Warning
Digital Satbara
district
online satbara
Political Controversy
Solapur
Bachchu Kadu
government loan waiver for farmers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com