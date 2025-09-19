MLA Bachchu Kadu: अन्यथा भाजपचा बॅलेट कोरा करणार: आमदार बच्चू कडू; शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या आश्वासनाच काय झालं

केम: देवाभाऊ यांनी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन यांनी विधानसभेवेळी दिले होते. मात्र आज ते शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करत नाहीत. सरकारला शेतकऱ्यांचा विसर पडला आहे. सातबारा कोरा केला नाही तर आमचा शेतकरी भाजपचा बॅलेट पेपर कोरा करेल असा इशारा माजी आमदार बच्चू कडू यांनी दिला. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .केम (ता. करमाळा) येथे मंगळवारी (ता. १६) बच्चू कडू यांची सभा झाली. यावेळी ते बोलत होते. सभेला भर पावसामध्ये हजारोच्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. कडू यांची बैलगाडीतून गावातून मिरवणूक काढण्यात आली. गावच्या प्रवेशद्वारावर शिवरायांच्या पुतळ्याला पुष्पहार घालून सभेला सुरुवात झाली..कडून यांनी करमाळा तालुक्यातील विविध प्रश्नावरही प्रकाश टाकला. रिटेवाडी उपसा सिंचन योजना तसेच ४० गावांचा प्रश्नदेखील लवकरच हातात घेऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी साखर कारखाने एफआरपीप्रमाणे जर दर न दिल्यास साखर कारखान्यांवर आंदोलन करण्यात येईल. केम गावाजवळील वडशिवणे तलावाचा दहिगाव उपसा सिंचन योजनेमध्ये समाविष्ट करण्याबद्दल प्रयत्न करू असे आश्वासित केले..२८ ऑक्टोबरला नागपूरमध्ये शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढणार आहे. जोपर्यंत कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार नाही, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही. मोर्चाला मोठ्या संख्येने नागपूरला यावे असे आवाहन कडू यांनी केले..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.यावेळी प्रहार संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष बल्लू जवंजाळ, प्रहार संघटनेचे जिल्हा संपर्कप्रमुख अमोल जगदाळे, सोलापूर शहराध्यक्ष, अजित कुलकर्णी, जिल्हा उपाध्यक्ष रमेश पाटील, जिल्हा समन्वयक पंडित साळुंखे, शहर कार्याध्यक्ष खालिद मणियार, बहुजन संघर्षचे संस्थापक अध्यक्ष राजाभाऊ कदम या कार्यक्रमाचे आयोजक करमाळा तालुकाध्यक्ष संदीप तळेकर, विकी मोरे, पप्पू ढवळे, अमर साळुंखे, लक्ष्मण माने, करमाळा तालुक्यातील सर्वपक्षीय आदी उपस्थित हाेते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.