सोलापूर

MLA Devendra Khote: तरुणांची स्वप्नपूर्ती हेच लक्ष्य: आमदार देवेंद्र कोठे यांचा निर्धार, सोलापुरात ‘आयटी’ क्लस्टरसाठी पाठपुरावा

Youth Employment Boost: ‘सकाळ’च्या कार्यालयात आयोजित ‘आमदारांची विकासदृष्टी’ या उपक्रमात त्यांनी मुक्त संवाद साधला. सहयोगी संपादक सिद्धराम पाटील यांनी त्यांचे स्वागत केले. आमदार कोठे म्हणाले, नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात सोलापूर शहरासंबंधी एकूण १४ प्रश्न मांडले.
MLA Devendra Kothe determined to bring an IT cluster to Solapur for youth employment opportunities.
MLA Devendra Kothe determined to bring an IT cluster to Solapur for youth employment opportunities.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: आमदार झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पहिल्यांदाच नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सोलापूर शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न मांडण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी दुहेरी जलवाहिनीसाठी ८९ कोटी मिळाले. तसेच शहराला नियमित पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी पाठपुरावा करत असताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी विशेष बैठक बोलावली.

Loading content, please wait...
Technology
MLA
Employment
district
youths
New Job
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com