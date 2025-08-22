MLA Devendra Khote: तरुणांची स्वप्नपूर्ती हेच लक्ष्य: आमदार देवेंद्र कोठे यांचा निर्धार, सोलापुरात ‘आयटी’ क्लस्टरसाठी पाठपुरावा

सोलापूर: आमदार झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पहिल्यांदाच नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सोलापूर शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न मांडण्याची संधी मिळाली. त्यावेळी दुहेरी जलवाहिनीसाठी ८९ कोटी मिळाले. तसेच शहराला नियमित पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी पाठपुरावा करत असताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यासाठी विशेष बैठक बोलावली..Solapur Crime: 'सोलापुरातील आठवीत शिकणाऱ्या मुलीचे अपहरण'; तरुणाच्या भावजीचा फोननंबर घेऊन पोलिसांनी काढले लोकेशन अन्...पहिल्याच अर्थसंकल्पात सुरळीत पाणीपुरवठ्यासाठी ८५० कोटींना मंजुरी दिली. आता सोलापूर शहर-जिल्ह्यातील अभियंते व अन्य सुशिक्षित तरुणांसाठी एकत्रित जागेत ‘आयटी’चे क्लस्टर व्हावे, अशी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली असून ही मागणीदेखील निश्चितपणे पूर्ण होईल, असा विश्वास आमदार देवेंद्र कोठे यांनी व्यक्त केला..‘सकाळ’च्या कार्यालयात आयोजित ‘आमदारांची विकासदृष्टी’ या उपक्रमात त्यांनी मुक्त संवाद साधला. सहयोगी संपादक सिद्धराम पाटील यांनी त्यांचे स्वागत केले. आमदार कोठे म्हणाले, नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात सोलापूर शहरासंबंधी एकूण १४ प्रश्न मांडले. त्यातील बरेच प्रश्न मार्गी लागले असून त्यासाठी निधी देखील मंजूर झाला. सोलापुरातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयासाठी मुख्यमंत्र्यांसह उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना पत्र दिले असून त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षात ते सुरू होईल..Solapur Crime: दुदैवी घटना!'सासरच्या जाचहाटाला कंटाळून विवाहितीने संपवले जीवन'; माढा तालुक्यातील घटना, राेजचा त्रास उचलं टाेकाच पाऊल......त्यामुळे आठ कोटींची झाली बचतपाकणी येथे वन विभागाच्या जागेत नवे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारणीचे नियोजन करून महापालिकेने जागा उपलब्ध नसताना निविदा काढली होती. त्यावर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आवाज उठविला. त्यासाठी आठ कोटी द्यावे लागणार होते. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना भेटून पत्र दिले. आता शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी भोगवटदार म्हणून जमीन मिळणार असल्याने महापालिकेला आता आठ कोठी रुपये भरावे लागणार नाहीत, असे आमदार कोठे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.