MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र

पंढरपूर: जयंत पाटील हा विषय माझ्यासाठी संपला आहे. त्यांच्या विषयी एक शब्दही बोलणार नाही असे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी माध्यमांना सांगितले. आमदार पडळकर आज पंढरपुरात पत्रकारांशी बोलत होते..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .काही दिवसांपासून आमदार गोपीचंद पडळकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्यावर टीका करत आहेत. अलीकडेच झालेल्या धनगर मेळाव्यातही त्यांनी जयंत पाटील यांच्यावर खालच्या भाषेत टीका केली होती. .त्यानंतर आमदार पडळकर यांच्यावर सर्वच स्तरातून टीका झाली होती. मुख्यमंत्र्यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान, दरम्यान आमदार पडळकर यांनी माढा तालुक्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जनावरांसाठी दहा टेम्पो हिरवा चारा पाठवला..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्रपुणे येथील गुंड नीलेश घायवळचे अनेक साथीदार आमदार रोहित पवार यांचे मित्र आहेत, असा आरोप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला. घायवळ हा रोहित पवार यांचा मित्र आहे. त्याच्या अनेक साथीदारांवर मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. तरीही असे अनेक गुंड त्यांच्या अवतीभवती फिरत आहेत. गुन्हेगारी क्षेत्राविषयी श्वेतपत्रिका काढली पाहिजे म्हणजे कोण कोणाबरोबर फिरत आहे दिसून येईल, असे आमदार पडळकर यांनी सांगितले.