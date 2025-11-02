MLA Praveen Darekar: असत्याची पाठराखण करणाऱ्यांनी सत्याचा मोर्चा काढणे योग्य नाही: आमदार प्रवीण दरेकर; राज ठाकरेंनी जगावेगळे काय केले?

सोलापूर : महाविकास आघाडीसह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शनिवारी (ता. १) मुंबईत निवडणूक आयागोच्या विरोधात काढलेल्या ‘सत्याचा मोर्चा’त सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. त्यांच्या या मोर्चाची सत्ताधारी भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी खिल्ली उडवली. ‘ एकीकडे असत्याची पाठराखण करायची आणि दुसरीकडे ''सत्याचा मोर्चा'' असे नाव ठेवायचे, हे बरोबर नसल्याचे सांगत विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले. .आमदार दरेकर म्हणाले, मतदारयाद्यांतील चुकांची दुरुस्ती व्हायला हवी. ते नियमितपणे सुरू असते. मात्र, विरोधकांच्या मोर्चामागे मतदार यादीचा विषय नव्हे तर सतत मिळणाऱ्या अपयशाची भावना आहे. पराभवाचे खापर मतदार याद्यांवर फोडले जात आहे. लोकसभा निवडणुकीतील ईव्हीएमच विधानसभा निवडणुकीसाठी वापरले गेले. त्यामुळे विरोधकांवर आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. नौटंकी करण्यापेक्षा त्यांनी काम करावे..विरोधकांमध्ये एकी आहेत म्हणतात मग खरंच एकी आहे का?विरोधकांच्या सर्वांचीच तोंडे वेगवेगळ्या दिशेला आहेत. ते मारून मुटकून एकत्र आणलेले आणि गोंधळलेले आहेत. ते आमच्यात एकी असल्याचे सांगतात. मग ते खरेच त्यांच्या एकी आहे का, असा टोलाही दरेकरांनी लगावला. त्यासाठी त्यांनी काँग्रेसचे मुंबईतील आमदार भाई जगताप आणि प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या वेगवेगळ्या भूमिकेचा उल्लेख केला. निवडणूक आयोगाच्या विरोधात काढलेल्या मोर्चाबाबत विरोधकांत एकीचा सूर अजिबात नाही. विरोधक संभ्रमावस्थेत असल्याची टीकाही त्यांनी केली..राज ठाकरेंनी जगावेगळे काय केले?राज ठाकरे यांनी केलेल्या लोकल प्रवासाबाबत बोलताना प्रवीण दरेकर म्हणाले, ‘लोकल’ने तर सर्वसामान्य लोकंही दररोज प्रवास करतात. यात वेगळं काही नाही, किमान लोकांच्या समस्या तरी त्यांना समजतील. जगावेगळं काही त्यांनी केलंय, असं मला वाटत नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.