सोलापूर

MLA Praveen Darekar: असत्याची पाठराखण करणाऱ्यांनी सत्याचा मोर्चा काढणे योग्य नाही: आमदार प्रवीण दरेकर; राज ठाकरेंनी जगावेगळे काय केले?

Raj Thackeray’s Stand Questioned: आमदार दरेकर म्हणाले, मतदारयाद्यांतील चुकांची दुरुस्ती व्हायला हवी. ते नियमितपणे सुरू असते. मात्र, विरोधकांच्या मोर्चामागे मतदार यादीचा विषय नव्हे तर सतत मिळणाऱ्या अपयशाची भावना आहे. पराभवाचे खापर मतदार याद्यांवर फोडले जात आहे.
Pravin Darekar
Pravin Darekar

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : महाविकास आघाडीसह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शनिवारी (ता. १) मुंबईत निवडणूक आयागोच्या विरोधात काढलेल्या ‘सत्याचा मोर्चा’त सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला. त्यांच्या या मोर्चाची सत्ताधारी भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी खिल्ली उडवली. ‘ एकीकडे असत्याची पाठराखण करायची आणि दुसरीकडे ''सत्याचा मोर्चा'' असे नाव ठेवायचे, हे बरोबर नसल्याचे सांगत विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले.

Loading content, please wait...
Bjp
Raj Thackeray
political
mns
BJP Leader
district
BJP MLA
Praveen Darekar
Maharashtra Politics
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com