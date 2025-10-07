MLA Raju Khare: मोहोळ तालुक्यात सरसकट पंचनामे करावेत : आमदार राजू खरे; उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे केली मागणी

-राजकुमार शहामोहोळ : मोहोळ तालुक्यात सीना नदीला आलेल्या पुराने व पावसाने बाधित झालेल्या मंडळा शिवाय इतर मंडळातील ही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांच्या नुकसानीचे ही सरसकट पंचनामे करावेत, महसूल प्रशासन त्या मंडळात अतिवृष्टी झाली नाही असे कारण देत पंचनाम्यास टाळाटाळ करीत आहे त्यांना पंचनामे करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी आमदार राजू खरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. त्यांच्या समवेत जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील हे होते. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री पवार आता काय निर्णय घेतात याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .मोहोळ तालुक्यात एकूण नऊ महसुली मंडळे आहेत. त्यापैकी शेटफळ, वाघोली, टाकळी सिकंदर व पेनुर या चार मंडळातील 41 गावात अतिवृष्टी मुळे शेती पिकांचे पाणी थांबून पिके पिवळी पडून नुकसान झाले आहे, घरांचे ही नुकसान झाले आहे. या चार मंडळात 11 ते 28 सप्टेंबर या कालावधीत पाऊस झाला आहे. अशी वस्तुस्थिती असताना महसूल प्रशासन व कृषी विभाग अतिवृष्टी झाली नाही म्हणून पंचनामे करण्याचे टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे शेतकरी भयभीत झाला असून त्यांच्यात नाराजी पसरली आहे..दरम्यान उपमुख्यमंत्री पवार हे पूरग्रस्त भागाची पाहणी करण्यासाठी लांबोटी ता मोहोळ येथे आले असता, त्यांच्या समवेत जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदार हे अधिकारी उपस्थित होते.त्यावेळी त्यांना सरसकट पंचनामे करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सूचना देऊनही ते टाळाटाळ करीत आहेत. दरम्यान आमदार खरे यांनी शेतकऱ्यांच्या मागणी नुसार या मंडळातील 41 गावांचा दौराही केला आहे. सर्व पिके पाण्यात असून ती पिवळी पडुन नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आल्याचे आमदार खरे यांनी निवेदनात म्हणले आहे..दरम्यान आमदार राजू खरे यांच्याशी संवाद साधला असता, मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिल्या नंतर त्यांनी सोलापूरचे जिल्हाधिकारी यांना फोन लावला व त्यांनी आमदार खरे यांनी दिलेल्या निवेदना बाबत विचारले असता, "त्या" चार मंडळात 65 मिलिमीटर पाऊस पडला नसल्याचे त्यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांना सांगितले. त्यावर उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, पाच लाख लोकांनी निवडून दिलेला आमदार खोटे बोलतो का? त्यावर इतर मंडळातील खरी वस्तुस्थितीची पाहणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व आमदार खरे यांचा संयुक्तिक दौरा येत्या दोन दिवसा पासून सुरू होणार आहे व नंतरच पंचनाम्याचा निर्णय होणार असल्याचे आमदार खरे यांनी सांगितले. मात्र इतर मंडळातील पंचनाम्यावर आमदार खरे ठाम आहेत..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.दरम्यान इतर चार मंडळातील उडीद, सोयाबीन, तूर, कांदा या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु शेतकऱ्यांचे कोणीही ऐकायला तयार नाही. वस्तुस्थिती पाहून खरोखर बाधीत शेतकऱ्यांचे पंचनामे करणे गरजेचे आहे. मात्र तसे नाही झाले तर याचा फटका येत्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत संबंधीतांना बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.