MLA Raju Khare: विरोधकांनी 40 वर्षे काय दिवे लावले: आमदार राजु खरे;'मोहोळ तालुक्यातील नुकसान पाहण्यासाठी पोहोचले शेतकऱ्यांच्या बांधावर'

Raju Khare Attacks Opposition: मोहोळ तालुक्यात पडलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन, उडीद, मका, कांदा यासह अन्य पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे, यासाठी आमदार खरे यांनी रविवारी शिंगोली, तरटगाव, आष्टे,नंदगाव, हिंगणी मलिकपेठ, यासह अन्य गावातील बाधित शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची बांधावर जाऊन पाहणी केली.
MLA Raju Khare interacting with farmers in Mohol taluka while inspecting crop damage.

सकाळ डिजिटल टीम
-राजकुमार शहा

मोहोळ : मोहोळ तालुक्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत प्रमाणात पडलेल्या पावसाने व नद्यांना आलेल्या पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या विविध पीक पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकरी पंचनाम्या पासून व नुकसान भरपाई पासून वंचित राहणार नाही अशी ग्वाही देत, मोहोळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांची झालेली अवस्था व दाहकता पाहण्यासाठी राज्याचे महसूल मंत्री योगेश कदम हे सोमवारी खास मोहोळच्या दौऱ्यावर येणार असल्याची माहिती आमदार राजू खरे यांनी दिली.

