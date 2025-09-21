MLA Raju Khare: विरोधकांनी 40 वर्षे काय दिवे लावले: आमदार राजु खरे;'मोहोळ तालुक्यातील नुकसान पाहण्यासाठी पोहोचले शेतकऱ्यांच्या बांधावर'

-राजकुमार शहामोहोळ : मोहोळ तालुक्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत प्रमाणात पडलेल्या पावसाने व नद्यांना आलेल्या पुरामुळे शेतकऱ्यांच्या विविध पीक पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतकरी पंचनाम्या पासून व नुकसान भरपाई पासून वंचित राहणार नाही अशी ग्वाही देत, मोहोळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांची झालेली अवस्था व दाहकता पाहण्यासाठी राज्याचे महसूल मंत्री योगेश कदम हे सोमवारी खास मोहोळच्या दौऱ्यावर येणार असल्याची माहिती आमदार राजू खरे यांनी दिली. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .मोहोळ तालुक्यात पडलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन, उडीद, मका, कांदा यासह अन्य पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे, यासाठी आमदार खरे यांनी रविवारी शिंगोली, तरटगाव, आष्टे,नंदगाव, हिंगणी मलिकपेठ, यासह अन्य गावातील बाधित शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची बांधावर जाऊन पाहणी केली त्यावेळी ते शेतकऱ्यांना धीर देत होते. आमदार खरे यांच्या समवेत तहसीलदार सचिन मुळीक, गटविकास अधिकारी विवेक जमदाडे, जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील,माजी सभापती विजयराज डोंगरे माजी उपसभापती मानाजी माने, शिंदे सेनेचे जिल्हाप्रमुख चरणराज चवरे, "उबाठा" गटाचे शिवसेना तालुका प्रमुख अशोक भोसले, सचिन सुरवसे, आदीसह त्या त्या भागातील नेते व शेतकरी मोठ्या संखेने उपस्थित होते..यावेळी आमदार खरे म्हणाले, मी तीन दिवस मुंबईत होतो त्यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मतदार संघातील शेतकऱ्यांच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीची वस्तुस्थिती सांगितली व त्याची दहाकता पाहण्यासाठी आपण मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना मोहोळच्या दौऱ्यावर पाठवावे अशी विनंती केली असता उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ती मान्य करत महसूल मंत्री योगेश कदम यांना मोहोळच्या दौऱ्यावर पाठविण्याचे आश्वासन दिल्याचे खरे यांनी सांगितले. नुकसानीचे पंचनामे झाल्यानंतर तातडीने अहवाल शासनाकडे पाठविण्याची जिल्हाधिकारी यांना विनंतीही केली आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना लवकर नुकसान भरपाई मिळेल..दरम्यान पंचनाम्याच्या प्रक्रियेत असणारे काही कर्मचारी पंचनाम्यासाठी शेतकऱ्यांना पैसे मागतात अशी चर्चा होती त्यावर आमदार खरे म्हणाले, असा प्रकार कुठे असेल तर थेट माझ्याशी संपर्क करा, मी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे याबाबत लेखी तक्रार करीन..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.विरोधकांची टीकादरम्यान आमदार खरे हे शेतकऱ्यांचे नुकसान पाहण्यासाठी उशिरा शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेल्याची टीका विरोधकाकडून समाज माध्यमावर होत होती यावर आमदार खरे म्हणाले, गेली 40 वर्षे विरोधका कडे सत्ता होती त्यांनी काय दिवे लावले हे सर्वांनाच माहिती आहे. त्यामुळेच त्यांच्या कारभाराला कंटाळून मतदारांनी मला निवडून दिले, त्यामुळे मी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.