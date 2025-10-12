MLA Subhash Deshmukh: कोणी मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्या: आमदार सुभाष देशमुख यांची प्रशासनाला सूचना; पूरग्रस्त गावांना भेटी

सोलापूर : पूरग्रस्त एकही कुटुंब मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्या, अशी सूचना आमदार सुभाष देशमुख यांनी केली. तसेच आपल्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहू, अशी ग्वाही त्यांनी पूरग्रस्त ग्रामस्थांनी दिली. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.आमदार सुभाष देशमुख यांनी शुक्रवारी सोलापूर दक्षिण मतदारसंघातील पूरग्रस्त गावांना भेटी दिल्या. त्यांनी वांगी वडकबाळ (ता. दक्षिण सोलापूर) व पाथरी, तेलगाव सीना, तिऱ्हे, पाकणी, शिवणी (ता. उत्तर सोलापूर) येथी नुकसानीची पाहणी करून ग्रामस्थांशी संवाद साधला. याप्रसंगी पुराच्या पाण्याने अने घरे उद्ध्वस्त झाल्याचे दिसून आले. पुरामुळे अनेकांचा व्यवसायही बुडाला आहे. त्यांच्या समस्या आमदार देशमुख यांनी जाणून घेतल्या..एकही कुटुंब मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी सूचना आमदार देशमुख यांनी प्रशासनाला दिल्या. तसेच त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करायलाही त्यांना सांगितले. कोणतीही अडचण असल्यास नागरिकांनी आपल्या कार्यालयाशी थेट संपर्क साधावा. आपण पूरग्रस्तांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहू, अशी ग्वाहीही त्यांनी पूरग्रस्तांना दिली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश . तसेच त्यांनी होनमुर्गी, राजुर, औराद, बोळकवठे, हत्तरसंग कुडल, संजवाड, सिंदखेड व हत्तुर या गावांनाही भेटी देऊन पूरग्रस्त ग्रामस्थांशी संवाद साधला. याप्रसंगी तालुक्यातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.