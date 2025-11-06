सोलापूर

MLA Subhash Deshmukh: सत्तेची फळे चाखण्यासाठीच भाजपमध्ये इनकमिंग: आमदार सुभाष देशमुख; विरोधकांना पराभव दिसू लागला

BJP Incomings Only for Power Gains: देशमुख म्हणाले, आतापर्यंत माझा शंभर टक्के पाडण्यासाठीच वापर झाला. २००४ मधील सोलापूर लोकसभा, २००९ मधील माढा लोकसभा, २००९ मधील तुळजापूर विधानसभा, २०१४ ची दक्षिण विधानसभा निवडणुकीची त्यांनी उदाहरणे दिली.
MLA Subhash Deshmukh during an interaction with party workers; hits out at opposition and political defectors

सकाळ वृत्तसेवा
माढा : भाजपमध्ये जिल्ह्यातील इनकमिंग हे सत्तेची फळे चाखण्यासाठी असून, फळे संपली की ते निघून जाणार आहेत, याची पक्षश्रेष्ठींनाही गॅरंटी आहे. आम्ही आयत्या पिठावर रेघोट्या ओढणार आहेत, असे मत आमदार सुभाष देशमुख यांनी माढा येथील लोकमंगल पतसंस्थेच्या दिवाळी फराळ कार्यक्रमात व्यक्त केले.

