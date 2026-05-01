Heavy Vehicles Protest: मंगळवेढा शहरातून सुरूच अवजड वाहतूक, कमान न बसवल्याने १२ मृत्यूंचा आरोप; मनसेकडून धरणे आंदोलन

मंगळवेढा : शहरातील अवजड वाहतूकीमुळे अनेकांचा बळी गेला असून ती वाहतूक बंद करावी या मागणीसाठी अनेक वेळा रास्ता रोको व धरणे आंदोलन करून देखील शहराच्या हद्दीजवळ कमी उंचीची कमान न बसवल्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा समन्वयक नारायण गोवे यांनी एक दिवशीय धरणे आंदोलन केले..यावेळी सोलापूर जिल्हाध्यक्ष विनायक महेंद्रकर,शिक्षक सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष संतोषकुमार घोडके सोलापूर शहराध्यक्ष जैनुद्दीन शेख,उत्तर सोलापूर गणेश भोसले शिक्षक सेनेचे महाराष्ट्र सरचिटणीस विश्वास गजभार, शिक्षक सेनेचे शहर उपाध्यक्ष गणेश राऊत आदी उपस्थित होते. या संदर्भात दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की पंढरपूर विजयपूर महामार्ग मंगळवेढा शहरातून गेला. शहराबाहेरून बायपास असून सुद्धा गुगल मॅपच्या आधारे शहरातून अवजड वाहतूक सूरू आहे.२०२२ पासून शहराबाहेर दोन ठिकाणी कमान बसवण्यासाठी रस्ता रोको आंदोलन व उपोषण केल्यावर 5 डिसेंबर २०२३ रोजी नगरपरिषदेने १५ फूट उंचीच्या दोन कमानी बसवल्या. .उंचीवर कमान असल्यामुळे त्याप्रमाणे खालून अवजड वाहतूक सुरू होती. त्यामुळे कमानीची उंची कमी करावी यासाठी सातत्याने आंदोलन केले परंतु कमानीचे उंची कमी केली नाही. 8 फेब्रुवारी 2025 रोजी अज्ञात वाहनाच्या धडकेत या कमानी देखील मोडून पडल्या.परंतु नारायण गोवे व क्रेनचे ड्रायव्हर फक्त आम्हा दोघांवर गुन्हा दाखल झाला. आ. समाधान अवताडे यांनी कमान कमी उंचीची करण्यासाठी २६ मे २०२५ रोजी प्रांत कार्यालयास बैठक घेऊन सुद्धा कमानी बसवल्या नाहीत. शहरातून महामार्ग गेल्यामुळे अवजड वाहनाने दिलेल्या धडकेत 12 जणांचा मृत्यू झाला. .याला नगरपरिषद व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव यांनी मा उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही व नुकसान भरपाई दिलेली नाही.महामार्गावरील रस्त्याची रुंदी शासन नियमा प्रमाणे नाही शिवाय मध्यभागी डिवाइडर्स नाहीत. रस्त्यालगत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आहेत बायपासवर भरपूर खड्ड्यामुळे व कमानी नसल्यामुळे शहरातून जड वाहतूक चालू आहे. १४ महिन्यापासून कळवून सुद्धा कमान उभा का करत नाही. यावरून आज एक दिवशी धरणे आंदोलन करण्यात आले.