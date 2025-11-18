आनंदाची बातमी ! धावत्या रेल्वेमधून मोबाईल पडला, हेल्पलाइनवरून परत मिळवा; साखळी खेचल्यास हाेणार दंड; मदतासाठी काय करावा लागणार?

सोलापूर: धावत्या रेल्वे मधून मोबाईल पडल्यास साखळी ओढाल तर पाच हजार रुपये दंडाचा फटका बसू शकतो. त्याऐवजी हल्पलाइनचा वापर केल्यास मोबाईल परत मिळू शकतो. यासाठी १३९ किंवा १५१२ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधून योग्य माहिती देणे आवश्यक आहे..CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...मागील काही वर्षांत रेल्वेतून मोबाईल पळविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. विशेषतः खिडकीत व दरवाजात हातात मोबाईल घेऊन किंवा मोबाईल पाहत उभारलेल्या प्रवाशांचे मोबाईल मोठ्या प्रमाणात पडतात किंवा गाडीचा वेग कमी होताच साईंडीगला गाडी येताच पळविले जातात. अशावेळी अनेक वेळा प्रवासी घाबरू जाऊन साखळी खेचून गाडी थांबविण्याचा प्रयत्न करतात..मात्र, मोबाईलसाठी साखळी ओढल्यास दंड आकारला जातो. यासंदर्भात रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांमध्ये जागृती करण्यास सुरवात केली आहे. रेल्वेने प्रवासात अनेकजण दाराजवळ उभे राहून मोबाईलवर बोलतात. अशावेळी फोन हातातून सटकतो आशावेळी काहीजण पुढील जवळच्या स्थानकात उतरून ट्रॅकवरून परत मागे मोबाईल शोधत येतात. रात्रीच्यावेळी मोबाईल पडला, तर मात्र फारच गंभीर स्थिती निर्माण होते..या स्थितीत मोबाईल पडलेल्या ठिकाणच्या खांबावरील क्रमांक लक्षात ठेवून रेल्वे हेल्पलाइनला संपर्क साधणे आवश्यक आहे. योग्य माहिती रेल्वे पोलिसांना मिळताच ट्रॅकवरील रेल्वे कर्मचाऱ्यांना तत्काळ कळवून आपला मोबाईल परत मिळवून दिला जातो..अशी करा तक्रारलोहमार्गाच्या बाजूला रेल्वेचे किलोमीटर लिहिलेले खांब असतात. त्यावर साइड ट्रॅक नंबर असतो. तो नोंदवून घ्यावा. रेल्वेच्या १३९ किंवा १५१२ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क करून मोबाईल पडल्याची माहिती द्यावी. सोबत तो जेथे पडला तो मार्कर पोल क्रमांकही सांगावा. या माहितीवरून रेल्वे सुरक्षा दलाचे ट्रॅक पेट्रोलिंग करणारे कर्मचारी नेमक्या जागी पोहोचतात. तेथे शोध घेऊन तुमचा मोबाईल ताब्यात घेतात. मोबाईल पडल्यानंतर गोंधळून, घाबरून साखळी खेचल्यास ५ हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...हेल्पलाइन क्रमांक१३९ हा देखील भारतीय रेल्वेचा टोल-फ्री सुरक्षा हेल्पलाइन क्रमांक आहे. जो रेल्वे संरक्षण दलाच्या (आरपीएफ) विभागीय नियंत्रण कक्षाशी जोडलेला असतो. १५१२ हा देशभरातील रेल्वे प्रवाशांसाठीचा अखिल भारतीय रेल्वे पोलिस (जीआरपी) हेल्पलाइन क्रमांक आहे. रेल्वे प्रवासादरम्यान सुरक्षा, गुन्हेगारी किंवा इतर कोणत्याही संबंधित मदतीसाठी प्रवासी या क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.