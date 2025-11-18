सोलापूर

आनंदाची बातमी ! धावत्या रेल्वेमधून मोबाईल पडला, हेल्पलाइनवरून परत मिळवा; साखळी खेचल्यास हाेणार दंड; मदतासाठी काय करावा लागणार?

Railways Warn: मागील काही वर्षांत रेल्वेतून मोबाईल पळविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. विशेषतः खिडकीत व दरवाजात हातात मोबाईल घेऊन किंवा मोबाईल पाहत उभारलेल्या प्रवाशांचे मोबाईल मोठ्या प्रमाणात पडतात किंवा गाडीचा वेग कमी होताच साईंडीगला गाडी येताच पळविले जातात.
“Railways advise passengers to use helpline services to recover mobiles dropped from moving trains; chain pulling will invite a penalty.”

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: धावत्या रेल्वे मधून मोबाईल पडल्यास साखळी ओढाल तर पाच हजार रुपये दंडाचा फटका बसू शकतो. त्याऐवजी हल्पलाइनचा वापर केल्यास मोबाईल परत मिळू शकतो. यासाठी १३९ किंवा १५१२ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधून योग्य माहिती देणे आवश्यक आहे.

