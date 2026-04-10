Modnimb Gram Panchayat : ग्रामपंचायत कार्यालयासमोरील छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. आंबेडकर यांचे पुतळे स्वतःहून काढले; मोडनिंब ग्रामस्थांचा स्तुत्य निर्णय

मोडनिंब (माढा) : येथे ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर छत्रपती शिवाजी महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुतळे अनधिकृतपणे बसविण्यात आले (Unauthorized Statues Maharashtra) होते. महिनाभरापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज व काल पहाटे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात आला. दोन्ही पुतळे प्रशासनाने अनधिकृत ठरविले होते. .यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने आज मोडनिंब ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये शांतता समितीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीस तहसीलदार संजय भोसले, टेंभुर्णी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलीस अधिकारी राहुल अत्राम, गटविकास अधिकारी महेश सूळ, दहशतवाद विरोधी पथकाचे पोलीस निरीक्षक महेश ढवण, पोलीस उपनिरीक्षक प्रशांत मदने, ग्रामविकास अधिकारी ज्ञानेश्वर कांबळे व ग्रामस्थ उपस्थित होते..मागील महिन्यात (ता. ६ मार्च) येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा आश्वारूढ पुतळा अचानकपणे बसविण्यात आला. यानंतर माढा तालुक्यातीलच भेंड, अंजनगाव (खे.), परिते, चव्हाणवाडी, मोहोळ तालुक्यात मोहोळ शहर व अंकोली, करमाळा तालुक्यातील चिखलठाण व पुनवर तर पंढरपूर तालुक्यात भोसे येथे असेच अचानकपणे पुतळे उभारण्यात आले. अंजनगाव येथील पुतळ्याच्या जागेवरून झालेला वाद राज्यभर गाजला..मोडनिंब येथे काल पहाटे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पूर्णाकृती पुतळा असाच अचानकपणे बसविण्यात आला. यानंतर प्रशासनाने तातडीच्या हालचाली करीत शांतता समितीची बैठक घेतली. प्रशासनाकडून हे सर्व अनधिकृत पुतळे काढण्यात येणार आहेत असे बैठकीत स्पष्टपणे सांगण्यात आले. त्या ऐवजी ग्रामस्थांनी स्वतःहून सन्मानाने हे अनधिकृत पुतळे काढून घ्यावेत व महापुरुषांचा अवमान टाळावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले..अधिकृतरित्या पुतळे बसवण्यासाठी सर्वोतपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासनही प्रशासनाकडून देण्यात आले. शिवप्रेमी व भीमप्रेमी नागरिकांनी प्रशासनाच्या या आवाहनास प्रतिसाद देत काल सायंकाळी दोन्ही पुतळे स्वतःहून काढून घेतले..दोन्ही पुतळे बसल्यानंतर मोडनिंब शहरात कोणताही वाद निर्माण झाला नव्हता. सर्वपक्षीय व सर्व समाजाकडून सामंजस्याची भूमिका घेण्यात आली होती. हीच सामंजस्याची भूमिका कायम ठेवत मोडनिंब शहरवासीयांनी प्रशासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्रभर आदर्श निर्माण केला आहे..शांतता समितीच्या बैठकीदरम्यान तहसीलदार संजय भोसले यांनी जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन व पोलीस अधिकारी राहुल अत्राम यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांना ग्रामस्थांनी स्वतःहून पुतळे काढण्याचे मान्य केल्याची माहिती दिली. याबाबत जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनी ग्रामस्थांच्या निर्णयाचे कौतुक करीत मोडनिंब शहराने जिल्ह्यात मोठा आदर्श निर्माण केल्याचे सांगितले..ग्रामस्थांनी स्वतःहून अनधिकृतपणे बसविलेले महापुरुषांचे पुतळे काढून घेतले. या ग्रामस्थांचा आदर्श घेऊन इतर गावांनी त्यांचे अनुकरण करावे. पोलीस प्रशासनातर्फे ग्रामस्थांच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.-राहुल अत्राम (आयपीएस) प्रभारी पोलीस अधिकारी, टेंभुर्णीमोडनिंबकरांनी आमच्या आवाहनास चांगला प्रतिसाद दिला. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अनुकरणीय निर्णय येथील ग्रामस्थांनी घेतला आहे. मोडनिंबकरांचा हा स्तुत्य निर्णय इतर गावांसाठी आदर्शवत ठरणार आहे.-संजय भोसले, तहसीलदार माढाकायदा सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी मोडनिंबकरांनी चांगला संदेश दिला आहे. अधिकृतपणे पुतळे उभारणीसाठी सर्वांना नक्कीच सहकार्य करणार आहोत. संपूर्ण तालुक्याने मोडनिंबचा आदर्श घ्यावा व अनधिकृतपणे बसवलेले पुतळे काढून घ्यावेत.-महेश सूळ, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती कुर्डूवाडी.