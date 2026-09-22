सोलापूर

Mohol Gram Panchayat: मोहोळमध्ये ७३ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज; आठ अधिकाऱ्यांकडे ७ ते १७ गावांची धुरा

Administrators Appointed For 73 Gram Panchayats In Mohol: मोहोळ तालुक्यात ७३ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज लागू; आठच अधिकारी ७ ते १७ गावांचा कारभार सांभाळणार असल्याने विकासकामे, स्थानिक राजकारण आणि तक्रारी हाताळण्याचे मोठे आव्हान
Mohol Taluka Appoints Administrators For 73 Gram Panchayats As Eight Officers Shoulder Charge Of Multiple Villages

Mohol Taluka Appoints Administrators For 73 Gram Panchayats As Eight Officers Shoulder Charge Of Multiple Villages

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सकाळ वृत्तसेवा
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-राजकुमार शहा

मोहोळ : मोहोळ तालुक्यातील मुदत संपलेल्या 73 ग्रामपंचायतींवर अखेर प्रशासक म्हणुन आठ अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना अवधी असल्याने प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

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