Mohol Gram Panchayat: मोहोळमध्ये ७३ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज; आठ अधिकाऱ्यांकडे ७ ते १७ गावांची धुरा

-राजकुमार शहामोहोळ : मोहोळ तालुक्यातील मुदत संपलेल्या 73 ग्रामपंचायतींवर अखेर प्रशासक म्हणुन आठ अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना अवधी असल्याने प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.गावचा विकास थांबु नये म्हणून सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी 8 सप्टेंबर रोजीच्या आदेशान्वये शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. गेल्या अनेक दिवसा पासून 73 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणुन कोण राज्य करणार ? याकडे तालुक्यातील विविध गावातील गावपुढाऱ्याचे लक्ष लागले होते..दरम्यान आठ विस्तार अधिकाऱ्यांना 73 गावची धुरा संभाळताना मोठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.त्या त्या गावातील स्थानीक पातळीवरचे राजकारण, अंतर्गत हेवेदावे हे बाजुला ठेऊन यातुन मार्ग काढावा लागणार आहे.यात तालुका पातळी वरील नेते मंडळीचाही हस्तक्षेप नाकारता येणार नाही..दरम्यान एका एका अधिकाऱ्याकडे त्यांच्या मुळ कामासह किमान 7 ते 8 गावचा कारभार आहे.कांही गावांना तीव्र पाणी टंचाई आहे यासह अनेक अडचणी आहेत.ते प्रश्न कसा हाताळणार हेही पाहणे तितकेच महत्वाचे आहे. निवडणुकांचा निवडणुक कार्यक्रम जाहिर होई पर्यंत हे शासन नियुक्त प्रशासकच ग्रामपंचायतीचा सर्व कारभार पाहणार आहेत..कोणत्या अधिकाऱ्याकडे कोणती गावे-----नागसेन कांबळे (विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती)-सौंदणे, कुरूल, पेनूर, चिंचोलीकाटी, घोडेश्वर, अंकोली, कोरवली, वरकुटे, औंढी, परमेश्वर पिंपरी, पिरटाकळी, ढोकबाबुळगाव, पाटकुल, आष्टी, शेटफळ आणि तेलंगवाडी.एकुण 17 गावेएस.आर. ठक्क (विस्तार अधिकारी)-भोयरे, नरखेड, पापरी, देवडी, खंडाळी, पोखरापूर, देगांव, कोळेगांव, भांबेवाडी, यल्लमवाडी, मसलेचौधरी.एकुण गावे-11गजानन मारडकर (विस्तार अधिकारी)-चिखली, हिवरे, बिटले, गलंदवाडी/पासलेवाडी, सिध्देवाडी, वडाचीवाडी, बोपले, एकुरके, कामती खुर्द, कोन्हेरी.एकुण गावे-11.प्रतापसिंह शेजाळ, (विस्तार अधिकारी, कृषी)-घाटणे, वडवळ, आष्टे, मुंढेवाडी, पोफळी, हिंगणी निपाणी, लांबोटी, सय्यद वरवडे, सावळेश्वर एकुण गावे-9श्री. बनसोडे, (विस्तार अधिकारी, सांख्यिकी)-आढेगांव, विरवडे बुद्रुक, वाळूज, मनगोळी/भैरववाडी, नजिकपिंपरी.एकुण गावे-5नितीन चव्हाण (कृषी अधिकारी) -येवती, खवणी, शेजबाबुळगांव, तांबोळे, येणकी, कोथाळे.एकुण गावे-6बंडू महादेव शिंदे (विस्तार अधिकारी शिक्षण) -.टाकळी सिकंदर, मिरी, वटवटे, इंचगांव, वाघोली/वाघोलीवाडी, राम हिंगणी, अर्जुनसोंड, विरवडे खुर्द.एकुण गावे-9अमोल वाघमारे, (विस्तार अधिकारी, कृषी)-शिरापूर (मोहोळ), कातेवाडी, शिरापूर (सोलापुर)दादपूर, हराळवाडी, जामगांव बुद्रुक,शिंगोली/तरटगांव, नांदगाव.एकुण गावे-9.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...शिक्षण विभागातील माझे मूळ काम पाहून या नऊ गावांचा कारभार करावयाचा आहे.हे शक्यच नाही. एखाद दुसरे गाव समजू शकतो, पण नऊ गावचा कारभार मी कसा करणार? प्रत्येक गावाला किती वेळ देणार? त्यामुळे हे काम अशक्य आहे,उलट गावपातळी वरील तक्रारी वाढतील.तशा आशयाचे लेखी पत्र गट शिक्षणाधिकारी यांना देणार आहे.बंडु शिंदे, विस्तार अधिकारी शिक्षण विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.