Mohal Crime: मोहोळमध्ये भरदिवसा घरफोडी; सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांसह २.५० लाखांची रोकड लंपास, ४.७५ लाखांचा ऐवज चोरीला

-राजकुमार शहामोहोळ : मोहोळ शहरातील कुंभारखाणी परिसरात भरदिवसा घराचे कुलूप तोडून अज्ञात चोरट्याने सोन्या-चांदीचे दागिने व रोख रक्कम असा तब्बल 4 लाख 75 हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केल्याची घटना 01 ऑक्टोबर रोजी घडली. याप्रकरणी मोहोळ पोलीस ठाण्यात अज्ञात चोरट्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.या बाबत मोहोळ पोलिसां कडून मिळालेल्या माहिती नुसार केशव तानाजी यमगर ( व्यवसाय सुतारकाम, रा. कुंभार खाणी,मोहोळ) यांनी मोहोळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी यमगर हे पत्नी अनिता यांच्या सह मोहोळ शहरातीलच दत्तनगर येथे कामानिमित्त 01 ऑक्टोबर रोजी दुपारी सुमारे 12 वाजता घराला व बाहेरील गेटला कुलूप लावून पत्नी समवेत गेले होते..काम संपवून दुपारी सुमारे वाजता ते घरी परतले असता घराच्या गेटचे व मुख्य दरवाजाचे कुलूप तुटलेले दिसले.घरात प्रवेश करून पाहणी केली असता लोखंडी कपाट उघडे असल्याचे निदर्शनास आले. कपाटातील सोन्या-चांदीचे दागिने व रोख रक्कम गायब असल्याचे लक्षात आल्यानंतर चोरी झाल्याचे स्पष्ट झाले..चोरट्याने 10 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे गंठण, 5 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे कानातील दागिने, 10 ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे वेल-बुगडी तसेच 300 ग्रॅम वजनाचे चांदीचे दागिने आणि 2 लाख 50 हजार रुपये रोख, असा एकूण 4 लाख 75 हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी मोहोळ पोलिसांत अज्ञात चोरट्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.दरम्यान घटनेची माहिती मिळताच मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक दीपक पाटील यांनी घटनास्थळी भेट दिली व कर्मचाऱ्यांना तपासाच्या सूचना दिल्या. उपलब्ध माहितीच्या आधारे चोरट्याचा शोध घेण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.भर दिवसा घडलेल्या या चोरीच्या घटनेनंतर मोहोळ पोलीस ठाण्या कडून श्वानपथक व असे तज्ञांना बोलविण्यात आले होते . श्वान काही अंतरावर गेल्यानंतर त्या ठिकाणीच घुटमळले . पोलिसां कडून या चोरीच्या अनुषंगाने तपास सुरू आहे .अधिक तपास गुन्हे शाखेचे पोलीस उपनिरीक्षक दासरी करीत आहेत ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.