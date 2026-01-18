Solapur politics: मोहिते-पाटील पिता-पुत्रांनी घेतली मुख्यमंत्री फडणवीसांची भेट; साेलापूर जिल्ह्यात नव्या समीकरणांची शक्यता!

-प्रमोद बोडके सोलापूर : माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील व भाजपचे विधानपरिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी आज (शनिवारी) दुपारी २.३० च्या सुमारास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. सह्याद्री अतिथिगृहावर ही भेट झाली आहे. सोलापूर महापालिका निवडणुकीतील भाजपच्या विराट विजयाची चर्चा सुरू असताना व सोलापूर जिल्हा परिषदेची रणधुमाळी सुरू असताना या भेटीला अधिक महत्त्व आले आहे. .Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटायला जाण्यापूर्वी चालता- चालता पालकमंत्री गोरे व मोहिते-पाटील पिता-पुत्रांची भेट झाली. महापालिका निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या यशाबद्दल मोहिते-पाटील यांनी पालकमंत्री गोरे यांचे अभिनंदन केल्याचेही समजते. आज झालेल्या भेटीचा अधिक तपशील समजू शकला नाही..जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सध्या सुरवात झाली आहे. जिल्ह्यात कमी-अधिक प्रमाणात जवळपास प्रत्येक तालुक्यात मोहिते-पाटील यांना मानणारा कार्यकर्ता आहे. या भेटीतून जिल्ह्याच्या राजकारणात नवीन काही समीकरणे घडतात का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..जिल्ह्यातील नगरपरिषदांच्या निवडणुकीपूर्वीच मोहिते-पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी या भेटीचा योग जुळला नाही. आज अखेर मोहिते-पाटील पिता-पुत्रांची व मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट झाली आहे. माढा लोकसभा मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर व माळशिरस विधानसभा मतदारसंघाचे भाजप उमेदवार राम सातपुते यांच्या विरोधात प्रचार करून भाजप उमेदवारांना पराभूत केल्याचा ठपका आमदार मोहिते-पाटील यांच्यावर आहे. तेव्हापासून ते नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकीत आमदार मोहिते-पाटील हे निवडणूक प्रचाराच्या पडद्यावर दिसले नाहीत..दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकीकरणाचाही संदर्भमहापालिका निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रित येण्याची शक्यता वाढली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेतली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री पवार यांची बैठकही झाली आहे. मोहिते-पाटील यांच्या घरात धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्या रूपाने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची खासदारकी आहे. दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकीकरणाचाही संदर्भ आजच्या भेटीत असण्याची शक्यता आहे..माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...मे मध्ये संपणार विधानपरिषदभाजपच्या कोट्यातून विधानसभा सदस्यांमधून विधानपरिषदेवर सदस्य झालेले रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्या आमदारकीची मुदत १३ मे २०२६ रोजी संपत आहे. विधान परिषदेच्या सोलापूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात भाजपची ताकद वाढली आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीनंतर साधारणत: मार्च-एप्रिलमध्ये राज्यातील विधानपरिषदेच्या सर्वच रिक्त जागांची निवडणूक होऊ शकते. त्या पार्श्वभूमीवर मोहिते-पाटील यांची मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत झालेली बैठक महत्त्वपूर्ण आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.