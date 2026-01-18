सोलापूर

Solapur politics: मोहिते-पाटील पिता-पुत्रांनी घेतली मुख्यमंत्री फडणवीसांची भेट; साेलापूर जिल्ह्यात नव्या समीकरणांची शक्यता!

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-प्रमोद बोडके

सोलापूर : माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील व भाजपचे विधानपरिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी आज (शनिवारी) दुपारी २.३० च्या सुमारास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. सह्याद्री अतिथिगृहावर ही भेट झाली आहे. सोलापूर महापालिका निवडणुकीतील भाजपच्या विराट विजयाची चर्चा सुरू असताना व सोलापूर जिल्हा परिषदेची रणधुमाळी सुरू असताना या भेटीला अधिक महत्त्व आले आहे.

