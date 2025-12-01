सोलापूर

Akluj politics: अकलूजसाठी कोणतीही किंमत मोजायला तयार: खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील ; नगरपालिकेच्या प्रचारात नेमकं काय म्हणाले ?

Municipal Campaign: अकलूजकरांनी माझ्यावर दाखवलेला विश्वास हा माझी मोठी ताकद आहे. हा विश्वास तडा जाऊ देणार नाही,” असे सांगत त्यांनी उमेदवारांना एकजुटीने काम करण्याचे आवाहन केले.
“MP Mohite-Patil addressing a packed campaign meeting in Akluj, promising total support to municipal candidates.”

अकलूज : मोहिते-पाटील व अकलूजकरांचे चार पिढीपासूनचे नाते आहे. येथील जनता व मोहिते पाटील यांचे एक एकमेकांवर प्रेम व विश्वास आहे. म्हणून अकलूज, माळशिरससह माढा लोकसभेच्या जनतेसाठी आपण कोणतीही किंमत मोजायला तयार असून यावेळी तोच विश्वास कायम ठेवत सर्व उमेदवारांना निवडून आणावे असे आवाहन खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी केले.

