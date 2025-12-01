Akluj politics: अकलूजसाठी कोणतीही किंमत मोजायला तयार: खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील ; नगरपालिकेच्या प्रचारात नेमकं काय म्हणाले ?

अकलूज : मोहिते-पाटील व अकलूजकरांचे चार पिढीपासूनचे नाते आहे. येथील जनता व मोहिते पाटील यांचे एक एकमेकांवर प्रेम व विश्वास आहे. म्हणून अकलूज, माळशिरससह माढा लोकसभेच्या जनतेसाठी आपण कोणतीही किंमत मोजायला तयार असून यावेळी तोच विश्वास कायम ठेवत सर्व उमेदवारांना निवडून आणावे असे आवाहन खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी केले..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या अकलूज नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी उभे असलेल्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील, जयसिंह मोहिते-पाटील, युवक प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख, आमदार उत्तम जानकर, जिल्हाध्यक्ष वसंत देशमुख युवक अध्यक्ष सुरज देशमुख, शिवसेनेचे संभाजी शिंदे, नामदेव वाघमारे, दत्ता पवार, स्वप्निल वाघमारे मारुती अंबूरे, मदनसिंह मोहिते पाटील आदी उपस्थित होते. .धैर्यशील मध्ये पाटील यांनी अकलूजचा शैक्षणिक, क्रीडा, व्यावसायिक क्षेत्रातील चोफेर प्रगतीचा आढावा घेत विरोधक अपुऱ्या माहितीच्या पगारे बिन बुडाचे आरोप करीत असल्याचे सांगितले. प्रास्ताविकात शिवतेजसिंह मोहिते पाटील यांनी ग्रामपंचायत असताना केलेल्या प्रगतीचा तसेच नगरपरिषद आल्यापासून सुरू असलेल्या विविध विकास कामांचा आढावा देत भविष्यात करणार असलेल्या कामाचा उहापोह केला..यावेळी उत्तम आमदार उत्तम जानकर यांनी मोहिते पाटील घराण्याने दूरदृष्टी ठेवून गावाचा विकास केला व यापुढेही तेच विकास करू शकतात असे सांगत विरोधकांनी केलेल्या विविध टिकांचा खरपूस समाचार घेतला..माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.यावेळी युवक प्रदेशाध्यक्ष महबूब शेख यांनीही राज्यात अकलूजसारखा विकास झालेले एकही गाव नसल्याचे सांगत भाजपाला जातीयवाद करत सत्ता घ्यावयाची असून त्यांना विकासाचे काहीच घेणे देणे नसल्याचे सांगितले. यावेळी मुक्तार कोरबू, सोमनाथ पिसे साजिद सय्यद, विशाल फुले ॲड. रणजीत भोसले कमलाकर माने देशमुख शिवसेनेचे स्वप्निल वाघमारे आदींनीही मनोगत व्यक्त केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.