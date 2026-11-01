Solapur Highway Accident: मोहोळजवळ भीषण अपघात! महामार्गावर उभ्या कंटेनरला मिनी ट्रॅव्हलची धडक; दोघांचा मृत्यू, सात जखमी

मोहोळ: मोहोळ-सोलापूर याराष्ट्रीय महामार्गावर अत्यंत धोकादायक रित्या उभ्या केलेल्या कंटेनरला पाठीमागून मिनी ट्रॅव्हलची धडक लागून झालेल्या अपघातात दोघा जणांचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला तर अन्य 7 जण जखमी झाल्याची घटना मोहोळ शहरा पासुन पाच किमी अंतरावरील चंद्रमौळी औद्योगिक वसाहती जवळ ता.31 ऑक्टोबर रोजी पहाटे 5.40 वाजण्याच्या सुमारास घडली. प्रकाश बाळाप्पा आगसीमनी वय 36 वर्ष व त्याचा मित्र बिराप्पा शंकराप्पा बिसराळी वय 42 वर्ष अशी मृतांची नावे आहेत..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.याबाबत मोहोळ पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार, ता 29 रोजी तिगारी, ता. जि. कोप्पल कर्नाटक येथील प्रकाश वाळाप्पा आगसीमनी हा व त्याचे मित्र विराप्पा शंकराप्पा बिसराळी, परशराम मलप्पा बिसराळी, हनमना गौडा,अनमेष शरणप्पा हंचनाळ, गिदप्या शेकरप्पा आगशिमनी, शिवप्पा श्रीशैलप्या येनगी, बसवराज तळवार, परसप्पा बिसराळी, फकिरेश यलप्पा हलवागली, हुडचप्पा बिरप्पा बागेवाडी सास्ती मडिवाळ असे चालक मंजुनाथ उच्चीगंम्मा यांच्या टेम्पो ट्रॅव्हलर बस क्र. केए 17 एबी 8471 मधुन देवदर्शना साठी शिर्डी येथे गेले होते..नंतर ते शिर्डी येथुन मुंबई येथे गेले होते.ता 30 रोजी रात्री परत गावी कर्नाटकात पुणे- सोलापूर महामार्गा वरून जाण्यासाठी निघाले होते.ता 31 रोजी पहाटे 5.40 वाजता मोहोळ जवळील चंद्रमौळी औधोगीक वसाहती समोरील बाजुस धोकादायक स्थितीत रस्त्याच्या परिस्थिती कडे दुर्लक्ष करून उभा असलेल्या केए 56/6024 या कंटेनरला त्या बसची धडक लागुन अपघात झाला. .त्यामध्ये प्रकाश बाळाप्पा आगसीमनी व बिराप्पा शंकराप्पा बिसराळी यांचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला, तर परशुराम मलप्पा बिसराळी, अनमना गौडा, अनमेश शरणप्पा हचनाक, गिदप्पा शंकरप्पा आगशीमनी, शिवप्पा श्रीशैलप्पा येनगी, बसवराज तळवार,व बस चालक मंजुनाथ उच्चीगम्मा हे किरकोळ व गंभीर जखमी झाले. .Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.अपघातानंतर जखमींना स्थानिक नागरिकांनी व येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रवाशांनी तात्काळ टोल प्लाझाच्या रुग्णवाहिकेतून सोलापूर येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी पाठविले. या प्रकरणी देवेंद्रअप्पा सोमप्पा यांनी दिलेल्या फिर्यादी नुसार कंटेनर चालक महमंद शेख खालीद रा. बसवकल्याण, जि. बिदर याच्यावर मोहोळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक तपास अपघात विभागाचे पोलीस हेड कॉन्स्टेबल अतुल क्षीरसागर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.