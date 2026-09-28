Solapur Crime: दारू पिल्यास आईकडे जाणार’ म्हणाली; पती संतापला, विट आणि कोयत्याने हल्ला करून पत्नीची हत्या

-राजकुमार शहामोहोळ : "दारू पिल्यास आईकडे जाणार" असल्याचे पत्नीने म्हणल्याचा पतीला राग आला. या रागातून पतीने तिच्याशी वाद घालत विट व ऊस तोडणीच्या कोयत्याने डोक्यात, चेहऱ्यावर व डाव्या हातावर वार करून तिची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना कुरुल ते कातेवाडी रस्त्यावरील वीट भट्टीवर शुक्रवारी सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास घडली. गायत्री यशवंत हेगडे (वय 23, रा. वडापूर, ता. दक्षिण सोलापूर, सध्या रा. कुरुल) असे मृत महिलेचे नाव आहे..Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.या प्रकरणी तिची नणंद रेखा बालाजी हेगडे (वय 25) हिने कामती पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली असून, पती यशवंत ऊर्फ आबू भारत हेगडे याच्या विरुघ्द खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..कामती पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार, गायत्री व तिचा पती यशवंत हे कुरुल ते कातेवाडी रस्त्यावरील बिरूदेव मोटे यांच्या वीट भट्टीवर मजूर म्हणून राहत होते. शुक्रवारी सायंकाळी गायत्रीने पतीला तुम्ही दारू पिलात तर मी आईकडे जाणार आहे असे सांगितले. याचा राग मनात धरून यशवंतने तिच्याशी वाद घालत शिवीगाळ केली..त्या रागातच पतीने आता तुझा जीव घेतो असे म्हणत विट व ऊस तोडणीच्या कोयत्याने तिच्यावर हल्ला करून तेथून निघून गेल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. हल्ल्यात गायत्रीच्या डोक्याला, चेहऱ्याला आणि डाव्या हाताला गंभीर दुखापत झाली. तिला उपचारा साठी रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र उपचारा दरम्यान तिचा मृत्यू झाला..Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.\rया घटनेची माहिती मिळताच सोलापूर ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अपर पोलिस अधीक्षक विजय कबाडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सूरज जगताप, सहायक पोलीस निरीक्षक बसवेश्वर जकीकोरे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपासा बाबत संबंधीत अंमलदाराला सूचना दिल्या. कामती पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक जकिकोरे हे अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.