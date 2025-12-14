सोलापूर

Solapur News : शेततळ्यात बुडून मृत पावलेल्या कुटुंबाच्या वारसाला मदतीचा हात; चिमुकल्या यशच्या आयुष्यात आशेचा किरण!

Shinde Sena : मोहोळ तालुक्यातील पाटकुल येथील लोंढे कुटुंबावर शेततळ्यात बुडून तिघांचा मृत्यू झाल्याने दु:खाचा डोंगर कोसळला. या दुर्दैवी घटनेत आठ वर्षीय यश पोरका झाला. आई-वडिलांचे छत्र हरपलेल्या यशच्या भविष्यासाठी शिंदे सेनेचे जिल्हाप्रमुख चरणराज चवरे यांनी पुढाकार घेत ५० हजार रुपयांची रोख आर्थिक मदत दिली.
राजकुमार शहा
मोहोळ : कोर्टी ता पंढरपूर येथे शेततळ्यात बुडून मृत पावलेल्या पाटकुल ता मोहोळ येथील लोंढे कुटुंबीयाच्या वारसाला शिंदे सेनेचे जिल्हाप्रमुख चरणराज चवरे यांनी रोख 50 हजाराची आर्थिक मदत दिली. या मदती मुळे लोंढे कुटुंबीयातील एकमेव चिमुकला "यश" याच्या जीवनात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, पाटकुल ता मोहोळ येथील लोंढे कुटुंबीय मजुरीसाठी कोर्टी येथील एका शेतकऱ्याकडे काम करीत होते.

